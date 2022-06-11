(ÖZET) Avusturya-Fransa maç sonucu: 1-1

Uluslar Ligi A Ligi'nde Avusturya, Fransa'yı konuk etti. Son Dünya Şampiyonu Fransa, Avusturya deplasmanından puanı son anlarda kurtardı!

Avusturya 37. dakikada Andreas Weimann'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci devrede Horozlar oyuna ağırlığını koydu ancak bir türlü aradığı golü bulamadı. 83'te ise sahneye süperstar Kylian Mbappe çıktı ve Fransa'ya beraberliği getiren aynı zamanda da maçın skorunu belirleyen golü kaydetti: 1-1.

Bu sonuçla Fransa 3. maçından da galibiyet çıkaramadı ve 2 puanla son sırada kaldı. Avusturya ise puanını 4 yaptı ve averajla 2. sırayı aldı.

Grubun diğer maçında da Hırvatistan deplasmanda Danimarka'yı Mario Pasalic'in tek golüyle 1-0 devirdi.

A Ligi 1. Grup'ta böylece sürpriz bir sıralama oluştu: Danimarka (6), Avusturya (4), Hırvatistan (4) ve Fransa (2).