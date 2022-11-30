2022 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ile Danimarka, D Grubu'ndaki 3. maçta karşı karşıya geldiler. Al Janoub Stadı'nda oynanan ve Cezayirli hakem Mustapha Ghorbal'ın yönettiği maçı 60. dakikada Mathew Leckie'nin attığı golle 1-0 kazanan Avustralya, tur biletini alan taraf oldu.

Tarihinde 2. kez son 16'da

4-1'lik Fransa mağlubiyetinin ardından Tunus ve Danimarka'yı 1-0'la geçen Graham Arnold'ın öğrencileri, D Grubu'nu 6 puan ve averajla lider Fransa'nın ardından 2. sırada tamamladı, tarihinde 2. kez son 16'ya yükselmeyi başardı. Tunus beraberliğinin ardından Fransa'ya 2-1, Avustralya'ya 1-0 kaybeden Danimarka ise 1 puanla son sırada grubu tamamladı.

Tunus'tan büyük sürpriz

Grubun diğer maçında Tunus, büyük bir sürprize imza atarak son Dünya Şampiyonu Fransa'yı 58. dakikada Wahbi Khazri'nin attığı golle 1-0 mağlup etmesine rağmen 4 puanla 3. sırada kalarak Dünya Kupası defterini kapattı.





Maçtan dakikalar:

7. dakika | Danimarka etkili geldi. Mehle'nin tehlikeli ortasında Avustralya kalecisi Ryan topun kontrolünü sağladı.

14. dakika | Danimarka bir kez daha gole yaklaştı. Skov Olsen'in ceza sahası vuruşunda top dışarıya gitti.

29. dakika | Christian Eriksen ceza sahası dışından şutunu çekti ancak sonuç çıkmıyor.

İlk 45 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

60' GOL | Riley McGree'nin yerden pasında topu kontrol eden ve ceza sahasında Joakim Maehle'den şık bir çalımla sıyrılan Mathew Leckie, şutunu attı ve uzak köşeye giden, kaleci Kasper Schmeichel'ı geçen top ağlarla buluştu.

90 dakika Avustralya'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.