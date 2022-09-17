(ÖZET) Augsburg - Bayern Münih maç sonucu: 1-0

Almanya Bundesliga'nın 7. hafta karşılaşmasında Augsburg sahasında yıldızlar topluluğu Bayern Münih'i konuk etti. Augsburg, bu sezon Fenerbahçe 'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mergim Berisha'nın golüyle rakibini 1-0 yenerek 3 puana uzandı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilirken, 59. dakikada Iago'nun ceza sahasına indirdiği topa penaltı noktası üzerinden vuruşunu yapan Mergim Berisha fileleri havalandırdı. Karşılaşmanın kalan bölümünde Bayern Münih, Augsburg savunmasını geçemedi.

24 yaşındaki Alman futbolcu, Augsburg forması ile ilk kez gol sevinci yaşadı ve takımına 3 puanı getirdi.

Galibiyet hasreti 4 maça çıktı

Bu sonuçla birlikte ligde galibiyet hasreti 4 maça çıkan Bayern Münih, 12 puanda kaldı. Augsburg ise puanını 9'a yükseltti.







