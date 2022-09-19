(ÖZET) Atletico Madrid - Real Madrid maç sonucu: 1-2

İspanya La Liga'nın 6. haftasında Madrid derbisi heyecanı yaşandı. Zorlu mücadelede Diego Simeone'nin çalıştırdığı Atletico Madrid sahasında Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid'i konuk etti. Derbide rakibini 2-1 mağlup eden Real Madrid, 3 puanı hanesine yazdırdı.

Maça etkili başlayan konuk ekip Real Madrid, 18. dakikada Rodrygo ile 1-0 öne geçti. 36. dakikada sahneye çıkan Valverde farkı 2'ye yükseltirken devreye Real Madrid 2-0'lık üstünlükle girdi. 83. dakikada Atletico Madrid, Hermoso ile farkı 1'e indirse de sahadan mağlubiyet ile ayrıldı.

Atletico Madrid'in tek golünü atan Hermoso, 90+1. dakikada 2. sarı karttan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid ligde 6'da 6 yaptı ve 18 puanla liderliğini sürdürdü. Atletico Madrid ise 10 puanda kaldı.



