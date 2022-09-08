(ÖZET) Atletico Madrid-Porto maç sonucu: 2-1
UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Atletico Madrid, Porto'yu ağırladı. 90 dakikası golsüz geçilen maçta uzatma anlarında 3 gol geldi! 90+1'de Mario Hermaso dengeyi bozdu, 90+6'da Mateus Uribe penaltıyı gole çevirdi, 90+11'de ise Antonio Griezmann sahneye çıktı ve Atletico'ya 3 puanı getirdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Atletico Madrid, Porto'yu konuk etti. Devler arenasındaki mücadele 90. dakikaya kadar golsüz berabere geçildi.
Ne olduysa maçın uzatma anlarında oldu. 90+1'de İspanyol devinde Mario Hermoso sahneye çıktı, Atletico 1-0 öne geçti. 90+6'da Porto penaltı kazandı, Mateus Uribe skora beraberliği getirdi.
Tam mücadele bitti denirken 90+11'de Antonio Griezmann 'Ben buradayım' mesajını verdi ve attığı golle Atletico Madrid'e 3 puanı getirdi.
Grubun diğer maçında da Belçika ekibi Club Brugge, Alman temsilcisi Bayer Leverkusen'i 1-0 yenmeyi başardı.