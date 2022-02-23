(ÖZET) Atletico Madrid - Manchester United maç sonucu: 1-1

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda ilk maçların heyecanı, bu gece sona erdi. Gecenin dikkat çeken kapışmasında, Luis Suarez'li Atletico Madrid, Cristiano Ronaldo'lu Manchester United'ı sahasında konuk etti. Diego Simeone yönetimindeki İspanyol ekibi ile İngiliz devi Manchester United sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Atletico Madrid'in golünü 7. dakikada Joao Felix kaydederken, Manchester United'ın golünü ise 80. dakikada Elanga ağlara gönderdi.

Karşılaşmanın rövanş mücadelesi 15 Mart tarihinde Manchester United'ın sahası Old Trafford'da oynanacak.

Maçtan dakikalar

⏱ 4'| Atletico Madrid etkili geldi. Correa'nın içeriye gönderdiği topa Gimenez vurmak üzereyken, son anda araya Lindelöf girdi ve topu uzaklaştırdı.

Atletico Madrid hızlı başladı

GOL | Atletico Madrid, Joao Felix'in 7. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Reinaldo, ortasını yaptı. Ceza sahası içinde topa uzanan Joao Felix kafa vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi.

⏱ 15'| Bruno Fernandes, ceza sahası dışından şansını denedi. Savic'e çarpan top kornere çıktı.

⏱ 24'| Sağ kanattan Bruno Fernandes'in kullandığı köşe vuruşunda, ön direkte Joao Felix topu uzaklaştırdı.

⏱ 27'| Lodi'nin sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içerisinde topla buluşan Joao Felix, kaleye şutunu gönderdi. Top üstten auta çıktı.

⏱ 37'| Manchester United'da Cristiano Ronaldo ceza sahası dışından şutunu gönderdi. Top yandan auta gitti.

⏱ 45'| Atletico Madrid'de Lodi'nin ortasında Vrsaljko kafa vuruşunu yaptı. Yerden seken top üst direkten geri geldi.

İLK YARI SONUCU | Karşılaşmanın ilk yarısı Atletico Madrid'in 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi.

⏱ 48'| Ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Llorente vuruşunu yaptı. Top yandan auta gitti.

⏱ 57'| Manchester United tehlikeli geldi. Pogba'nı sağ kanattan ortasında ceza sahası içerisinde arka direkte Bruno Fernandes topu kontrol etti. Portekizli futbolcu vuruşunu yapmak isterken Savic son anda araya girdi.

⏱ 72'| Sağ kanttan kullanılan köşe vuruşunda Herrera ortasını yaptı. Atletico Madrid'li futbolculardan önce Manchester United savunması topu karşıladı.

Manchester United dengeyi sağladı.

GOL | Manchester United, 82. dakikada Elanga'nın golüyle skora dengeyi getirdi Hızlı gelişen atakta Bruno Fernandes savunmanın arkasına doğru pasını gönderdi. Topla buluşan Elanga şutunda topu ağlara gönderdi.

⏱ 87'| Atletico Madrid gole çok yaklaştı. Ceza sahası sağ tarafında topla buluşan Griezmann uzak köşeye doğru şutunu gönderdi. Top üst direkten geri döndü.

MAÇ SONUCU | Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip sahadan 1-1'lik eşitlik ile ayrıldı.

Atletico Madrid - Manchester United 11'ler:

Atletico Madrid: Oblak, Vrsaljko, Savic, Gimenez, Reinildo, Llorente, Kondogbia, Herrera, Lodi, Correa, Joao Felix

Manchester United: De Gea, Lindelöf, Maguire, Varane, Shaw, Fred, Pogba, Sancho, Fernandes, Ronaldo, Rashford



