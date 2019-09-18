(ÖZET) Atletico Madrid - Juventus maç sonucu: 2-2

Şampiyonlar Ligi’nde gecenin en dikkat çekici maçlarından biri de İspanya’da oynandı. D Grubu’nun ilk maçında kupanın favorileri arasında yer alan iki ekipten Atletico Madrid sahasında, Cristiano Ronaldo ve Merih Demiral’li İtalyan devi Juventus’u konuk etti.

Wanda Metropolitano'da oynanan karşılaşmada ilk devre gol sesi çıkmazken, ikinci devre gol düellosuna sahne oldu. 48'de Cuadrado, 65'de ise Matuidi ile 2 farklı öne geçen Juventus, kalesini gole kapatmayı başaramadı.

Çizme ekibine 70'de Savic ile cevap veren Atletico, 90'da Herrera ile skoru eşitledi ve 90 dakika 2-2 sona erdi.

Grupta oynanan diğer maçta Lokomotiv Moskova, Bayer Leverkusen'i deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından Rus ekibi liderlik kotluğunda otururken, Juve ve Atletico 1 puanla, 2. ve 3. sırayı paylaştı. Leverkusen ise puansız son sırada kaldı.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli futbolcumuz Merih Demiral, 90 dakikayı yedek kulübesinde tamamladı.

Atletico Madrid - Juventus ilk 11'ler

Atletico Madrid XI: Oblak, Trippier, Gimenez, Savic, Renan, Thomas, Koke, Saul, Felix, Lemar, Diego Costa.

Juventus XI: Szczesny, Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Matuidi, Khedira, Pjanic, Cuadrado, Ronaldo, Higuain



