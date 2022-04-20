(ÖZET) Atletico Madrid-Granada maç sonucu: 0-0

İspanya La Liga'nın 33. haftasında Atletico Madrid sahasında Granada'yı konuk etti.

Madrid ekibinin başına geçtiği günden bu yana defansif futboluyla eleştirilen Diego Simeone yine kendisine has bir oyun anlayışıyla öğrencilerini sahaya sürdü. Daha çok uzaktan şutlarla rakip kaleyi yoklayan Atletico 90 dakikayı sadece 1 isabetli şutla tamamladı. Granada'nın da 2 isabetli şutun gol çıkmayınca karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Öte yandan mücadelede ilginç bir an da yaşandı. Simeone sol kanat oğlu Giuliano'yu da maçın uzatma anlarında sahaya sürdü.

Bu sonuçla Atletico puanını 61'e yükseltti ve maç fazlasıyla Barcelona'yu geçerek 2. sıraya yerleşti. Granada ise Madrid deplasmanından çok değerli 1 puan aldı, kümede kalma umutlarını sürdürdü.