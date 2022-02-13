(ÖZET) Atletico Madrid-Getafe maç sonucu: 4-3

İspanya La Liga harika bir maça ev sahipliği yaptı... Şampiyonlar Ligi potasında kalmak isteyen Atletico Madrid, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen milli futbolcularımız Enes Ünal ve Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Getafe'yi konuk etti.

Karşılaşma çok hızlı başladı. Henüz 9. dakikada penaltı kazanan Atletico'da topun başına Luis Suarez geçti. Uruguaylı yıldız penaltıyı kaçırınca karşılaşma adeta yeniden başladı. Ancak baskılarına devam eden Madrid temsilcisi 20'de Angel Correra ile 1-0 öne geçti. 27'de Matheus Cunha farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.

3 dakika sonra Borja Mayoral sahneye çıktı, skoru 2-1'e getirdi. Ardından milli futbolcumuz Enes Ünal coştu. 37 ve 42'de Enes'in attığı penaltı golleriyle Getafe müthiş bir geri dönüşle 3-2 öne geçti. Tam karşılaşmanın ilk yarısı bu sonuçla bitti denirken, uzatma anlarında Angel Correra'nın golü ilk yarının skorunu tayin etti: 3-3.

Gol fırtınası olarak geçen ilk yarının ardından ikinci devre de bol aksiyonlu geçti. İki takım da dengeyi bozmak adına rakip kaleye yüklendi. 55'te Getafe'de Enes çıktı, diğer milli futbolcumuz Okay Yokuşlu oyuna girdi. 58'de Atletico'nun tecrübeli stoperi Felipe kırmızı kartla oyundan atıldı. Kırmızı-Beyazlılar 10 kişi kaldıktan sonra Getafe atakları yoğunlaşsa da 89'da Mario Hermaso, Atletico Madrid adına sahneye çıktı ve skoru belirledi: 4-3.

Milli futbolcumuz Enes Ünal da bu sezon 23. La Liga maçında 11. kez ağları sarstı.

Nefes kesen maçı kazanan Atletico Madrid puanını 39'a yükseltirken, attığı 3 gole rağmen kaybeden Getafe 25 puanda kaldı.