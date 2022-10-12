(ÖZET) Atletico Madrid - Club Brugge maç sonucu: 0-0

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki dördüncü hafta karşılaşmasında Atletico Madrid, sahasında Club Brugge'ü konuk etti. Karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Gol sesinin çıkmadığı mücadelede Club Brugge'ün forveti Kamal Sowah, 82. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Mignolet yıldızlaştı

Club Brugge, mutlak galibiyet peşinde olan Atletico Madrid ile deplasmanda 0-0 berabere kalırken baş rolde kaleci Simon Mignolet vardı. Belçikalı file bekçisi, kalesine gelen 10 isabetli şutta rakibe gol izni vermedi.

Club Brugge'den büyük başarı

Atletico Madrid, Bayer Leverkusen ve Porto'nun yer aldığı grupta Club Brugge, macerasına 3'te 3 yaparak başlamıştı. Atletico Madrid'e karşı deplasmanda elde edilen beraberlikle 10 puana ulaşıp zirvede yer alırlarken gruptan çıkmayı da garantilediler.

Son 16'ya ulaşan üçüncü Belçika takımı

Gruptan çıkmayı garantileyen Club Brugge, Belçika futbolu adına da büyük bir başarıya imza atmış oldu. 2000-01 Anderlecht ve 2015-16 Gent'ten sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalmayı başaran üçüncü Belçika ekibi oldular.

Karşılaşma sonunda Club Brugge oyuncuları büyük sevinç yaşadı.

Atletico Madrid'den hayal kırıklığı

Kuralar sonrası grubun favorisi olarak gösterilen Atletico Madrid, 4 maç sonunda 4 puana ulaşabildi. İspanyol devi, Porto ve Bayer Leverkusen ile birlikte ilk 2'de yer alma mücadelesini sürdürecek.