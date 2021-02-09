ÖZET | Atletico Madrid - Celta Vigo maç sonucu: 2 - 2

La Liga'da lider konumda yer alan Atletico Madrid, Celta Vigo ile sahasında oynadığı maçı 2-2 berabere tamamladı ve iki puan yitirdi. Maçın 13.dakikasında Santi Mina'nın golüyle geriye düşen Atletico Madrid, 45. ve 50.dakikalarda Luis Suarez'in golleriyle 2-1'i yakaladı. Maçın son anlarında yeni transfer Facunda Ferreyra'nın golü konuk ekip Celta Vigo'ya puanı getirdi.

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid bu kayba rağmen 51 puanla zirvede yer aldı. Barcelona ve Real Madrid ise 43'er puanda yer alıyor. Celta Vigo'da milli oyuncu Emre Mor, maç kadrosunda bulunmasına rağmen süre almadı.

Gol krallığı yarışında ilk sırada bulunan Luis Suarez şimdiden 16 gole ulaştı.