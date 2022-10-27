(ÖZET) Atletico Madrid - Bayer Leverkusen maç sonucu: 2-2

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Atletico Madrid, sahasında Bayer Leverkusen'i konuk etti. Ev sahibi ekibin, gruptan çıkmak adına mutlak galibiyete ihtiyaç duyduğu mücadele 2-2 sona erdi.

Atletico Madrid'in golleri; 22. dakikada Yannick Carrasco ve 50. dakikada Rodrigo De Paul'dan gelirken Leverkusen'in gollerini; 9. dakikada Moussa Diaby ve 29. dakikada Callum Hudson-Odoi kaydetti.

90+9'da tur şansına 'elveda'

Atletico Madrid, karşılaşmada uzatma bölümünün sonunda VAR kontrolü ile penaltı kazandı. 90+9. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Yannick Carrasco, kaleci Lukas Hradecky'yi geçemedi. Dönen topta Saul Niguez'in vuruşu da direkten döndü. Böylece Atletico Madrid, son 16'ya kalma şansını son haftaya taşıyamamış oldu.

Brugge ve Porto, son 16'da

19:45 seansında Porto, deplasmanda karşılaştığı Club Brugge'ü 4-0 mağlup etmişti. Brugge'ün 10 puanla lider olduğu grupta Porto puanını 9 yaparken Atletico Madrid'in beraberliği sonucunda gruptan çıkmayı da garantilemiş oldu.

Atletico Madrid, 5 puanda kalırken Leverkusen'in de puanı 4 oldu. Son hafta Atletico Madrid, Porto deplasmanında; Leverkusen ise iç sahada Club Brugge karşısında UEFA Avrupa Ligi'ne gidiş bileti arayacaklar.