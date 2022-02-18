(ÖZET) Atalanta - Olympiakos maç sonucu: 2-1

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-off Turu'nda Atalanta sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u konuk etti. İtalyan ekibi sahadan 2-1'lik skorlar galip ayrıldı.
Maça hızlı başlayan konuk ekip Olympiakos 16. dakikada Tiquinho'nun golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı Olympiakos'un 1-0'lık üstünlüğü ile geçilirken, Atalanta'da Djimsiti sahneye çıktı. Djimsiti 61. ve 63. dakikalarda attığı gollerle takımına galibiyeti getirdi.
Atalanta forması giyen Milli futbolcu Merih Demiral, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.