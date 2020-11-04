(ÖZET) Atalanta - Liverpool maç sonucu: 0-5

Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta mücadelesinde Atalanta, Liverpool'u İtalya'da ağırladı. Maçın 16 ve 33. dakikalarında Diogo Jota Liverpool'a 2 farklı üstünlüğü getiren golleri attı ve ilk yarı 2-0 Kırmızılar'ın üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı da golle başladı ve 47. dakikada Mohamed Salah, İngilizler adına farkı 3'e çıkardı. 49'da Mane, 54'te de Jota üstüste gollerle bir anda Liverpool'un tarihi bir sonuca gitmesini sağladılar.

Liverpool, Atalanta'yı deplasmanda Jota-Mane-Salah üçlüsüyle darmadağın etti.

Ancak maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Jürgen Klopp'un takımı Gasperini'nin öğrencilerini 5-0'la geçerek grupta 3'te 3 yaptılar. Atalanta ise 4 puanda kaldı.

Liverpool formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 21 gole ulaşan Muhammed Salah, İngiliz ekibinin efsane ismi Steven Gerrard'ı yakaladı.