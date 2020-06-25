(ÖZET) Atalanta - Lazio maç sonucu: 3-2

İtalya Serie A'da 27. hafta mücadelesinde Atalanta, Lazio'yu ağırladı.

Konuk ekip Lazio 5. dakikada Marten de Roon'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. 11'de yıldız orta saha Sergej Milinkovic-Savic skoru 2-0 yaptı.

38'de Robin Gosens Atalanta adına farkı 1'e indirdi ve ilk yarı 2-1 Lazio2nun üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda 66. dakikada Ruslan Malinovsky, Atalanta adına beraberliği getiren golü attı. 88'de ise Jose Luis Palomino Gasperini'nin takımına galibiyeti getiren golü attı.

Bu sonucun ardından Lazio şampiyonluk yarışında büyük darbe alırken 62 puanda ve 66 puanlı lider Juventus'un 4 puan gerisinde kaldı.

Atalanta ise 54 puanla Şampiyonlar Ligi için çok önemli olan 4. sıradaki yerini sağlama aldı.Hatırlanacağı üzere Atalanta Şampiyonlar Ligi'nde de harika bir performans sergileyerek son 8'e kalmıştı.