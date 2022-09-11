(ÖZET) Atalanta - Cremonese maç sonucu: 1-1

Milli futbolcumuz Merih Demiral Serie A'da parlamaya devam ediyor. İtalya Serie A'nın 6. haftasında Gian Piero Gasperini'nin ekibi Atalanta ile Massimiliano Alvini'nin yönetimindeki Cremonese karşı karşıya geldi.

Gewiss Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlik ile sona ererken ev sahibi ekip Atalanta'nın golü 74. dakikada Merih Demiral'dan geldi. Karşılaşmada 90 dakika forma giyen milil futbolcu bu sezonki ilk golünü kaydetmiş olsa da takımının puan kaybına engel olamadı.

Konuk ekip Cremonese'nin golü ise 78. dakika Emanuele Valeri'nin ayağından geldi.

Bu sonuçla beraber Atalanta puanını 14'e yükseltirken, Cremonese 2 puana ulaşmış oldu. Ligin bir sonraki maç haftasında Atalanta deplasmanda Roma ile karşılaşırken, Cremonese evinde Lazio'yu ağırlayacak.







