(ÖZET) ASVEL - Fenerbahçe Beko maç sonucu: 84-82

Turkish Airlines EuroLeague'in 17. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Fransız temsilcisi ASVEL'e konuk oldu. Sarı-Lacivertli ekip yıldız basketbolcuları, Nando de Colo ve Jan Vesely'nin sakatlanarak oyuna devam edemediği karşılaşmadan 84-82'lik skorla mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe'nin 4 maçlık galibiyet serisi sona ererken Sarı Lacivertli ekip bu sezonki 10. mağlubiyetini aldı. 4 maç aradan sonra kazanan ASVEL ise 8. galibiyetine ulaştı.

Fenerbahçe'ye iki sakatlık şoku

Karşılaşmada Fenerbahçe Beko'nun yıldız basketbolcuları Nando de Colo ve Jan Vesely sakatlanarak oyuna devam edemediler.

İLK ÇEYREK SONUCU: ASVEL 21-20 Fenerbahçe Beko

İLK YARI SONUCU: ASVEL 43-46 Fenerbahçe Beko

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: ASVEL 64-60 Fenerbahçe Beko

MAÇ SONUCU: ASVEL 84-82 Fenerbahçe Beko