Turkish Airlines EuroLeague’in 10. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, Fransız ekibi LDLC ASVEL ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Temsilcimiz, karşılaşmadan 88-72’lik skorla galip ayrıldı ve toplamda 10. maçındaki 3. galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe, dış sahada 6’da 0 yaptıktan sonra ilk deplasman galibiyetini elde ederken bu sezon sahasında Olympiacos, Panathinaikos, Baskonia ve CSKA Moskova’yı mağlup ettikten sonra ilk iç saha yenilgisini Anadolu Efes’ten alan ASVEL ise ikinci kez iç sahada kaybetti.

MAÇTAN BÖLÜMLER

Maça Derrick Williams ile etkili başlayan temsilcimiz, 6:06 kala skoru 3-8 yaptı. Tonye Jekiri ile 7 sayı bulan ev sahibi ekip, 4:45 kala skoru 7-8'e getirdi. Sonrasında Derrick Williams, Datome ve Melih ile basketler bulan temsilcimiz, 59 saniye kala 13-19 üstün taraftı. Kalan bölümde Jekiri ve Lighty ile sayılar bulan ASVEL, ilk çeyreği 16-19 ile noktaladı.

İLK ÇEYREK SONUCU: 16-19

İkinci çeyreğin başında Melih Mahmutoğlu ile üst üste üçlük isabetleri bulan temsilcimiz, 7:54 kala skoru 18-27 yaptı. 5:21 kala da Stimac'ın basket faul ve Kalinic'in serbest atış isabetleriyle Fenerbahçe, skoru 21-35'e getirdi. Serbest atış çizgisinden isabetler bulmaya devam eden Sarı-Lacivertliler, 4:44 kala 22-37'lik skor üstünlüğünü yakaladı. 2:33 kala da Sloukas ve Melih'in basketleriyle temsilcimiz, skoru 27-44 yaptı. Kalan bölümde Maledon ve Jean-Charles Livio ile etkili olan ev sahibi ekip, ilk yarıyı 36-48 noktaladı.

İLK YARI SONUCU: 36-48

Üçüncü çeyreğin ilk bölümünde iki takım da skor üretmekte zorlanırken temsilcimiz, ilk 5 dakikalık bölümü 41-54'lük skorla üstün geçti. 1:57 kala Bobby Dixon'ın basketiyle Fenerbahçe, 48-63 üstün olan taraftı. Amine Noua ile sayılar bulan ASVEL, 1:30 kala skoru 52-63'e getirdi. Son saniyede Bobby Dixon ile üçlüğü bulan temsilcimiz, üçüncü çeyreği 52-67'lik üstünlükle noktaladı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 52-67

Son çeyreğin başında Sloukas ile üçlüğü bulan temsilcimiz, 52-70 ile farkı 18 sayıya kadar çıkardı. 6:14 kala da Bobby Dixon'ın üçlüğü 58-80 ile farkın 22 sayıya çıkmasını sağladı. Kahudi ve Lighty ile üçlük isabetleri bulan ASVEL, 4 dakika kala 67-82 ile farkı 15 sayıya indirdi. Kalan bölümde skor üstünlüğünü koruyan temsilcimiz, karşılaşmadan 88-72'lik skorla galip ayrıldı.

MAÇ SONUCU: 72-88