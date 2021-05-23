UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ile karşılaşacak Chelsea, Premier Lig'de son hafta maçında Aston Villa ile karşılaştı. Deplasmanda rakibin 2-1 kaybeden Chelsea, Leicester City'nin Tottenham'a kaybetmesi ile Şampiyonlar Ligi biletini aldı. Şampiyonlar Ligi finalinde yer alacak iki takımı olan Manchester City ve Chelsea'nin kendi ligi üzerinden Şampiyonlar Ligi bileti almasıyla birlikte Süper Lig şampiyonu Beşiktaş 'ın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamasına doğrudan katılması kesinleşmiş oldu.





PREMIER LİG PUAN DURUMU

Aston Villa maçın 43.dakikasında Traore ile 1-0 öne geçerken 51.dakikada penaltıdan El Ghazi skoru 2-0 yaptı. Chelsea adına 70.dakikada Chilwell skoru 2-1'e getirdi ancak puan için yetmedi. Liverpool evinde C. Palace'ı 2-0 yenip sezonu 69 puanla 3.sırada bitirirken Chelsea 67 puanla 4.sırada yer aldı. Leicester City ise Tottenham'a 4-2 kaybetti ve 66 puanla sezonu 5.sırada tamamladı







