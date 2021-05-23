ÖZET | Aston Villa - Chelsea maç sonucu: 2-1 | Chelsea ilk 4 içinde bitirdi...
Premier Lig'de 2020-21 sezonu son hafta maçlarında inanılmaz bir heyecan yaşandı. Haftaya 3.sırada giren Chelsea deplasmanda Aston Villa karşısında 2-1 kaybetti ancak Tottenham'ın yine deplasmanda Leicester City'i yenmesi ile Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gitmeyi başardı. Böylece Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi gruplarına katılması kesinleşti
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ile karşılaşacak Chelsea, Premier Lig'de son hafta maçında Aston Villa ile karşılaştı. Deplasmanda rakibin 2-1 kaybeden Chelsea, Leicester City'nin Tottenham'a kaybetmesi ile Şampiyonlar Ligi biletini aldı. Şampiyonlar Ligi finalinde yer alacak iki takımı olan Manchester City ve Chelsea'nin kendi ligi üzerinden Şampiyonlar Ligi bileti almasıyla birlikte Süper Lig şampiyonu Beşiktaş 'ın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamasına doğrudan katılması kesinleşmiş oldu.
Aston Villa maçın 43.dakikasında Traore ile 1-0 öne geçerken 51.dakikada penaltıdan El Ghazi skoru 2-0 yaptı. Chelsea adına 70.dakikada Chilwell skoru 2-1'e getirdi ancak puan için yetmedi. Liverpool evinde C. Palace'ı 2-0 yenip sezonu 69 puanla 3.sırada bitirirken Chelsea 67 puanla 4.sırada yer aldı. Leicester City ise Tottenham'a 4-2 kaybetti ve 66 puanla sezonu 5.sırada tamamladı