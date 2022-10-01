(ÖZET) Arsenal - Tottenham maç sonucu: 3-1

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Arsenal, sahasında Tottenham'ı konuk etti. Ev sahibi ekip, Kuzey Londra derbisinde rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.
Arsenal'i galibiyete taşıyan goller; 20. dakikada Thomas Partey, 49. dakikada Gabriel Jesus ve 67. dakikada Granit Xhaka'dan gelirken Tottenham'ın tek golünü 31. dakikada Harry Kane kaydetti. Konuk ekipte Emerson Royal, 62. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla Arsenal, 8. maçındaki 7. galibiyetini alarak 21 puanla haftayı zirvede kapatmayı garantilerken Tottenham ise 8. maçına ilk yenilgisini alarak 17 puanda kaldı.