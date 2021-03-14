ÖZET | Arsenal - Tottenham maç sonucu: 2-1

Premier Lig'de üst sıralara yükselmek isteyen Londra'nın iki devi Arsenal ve Tottenham'ın kapışmasında, 3 puanı kazanan taraf Arsenal oldu.

Heung-Min Son'un sakatlanmasıyla 19. dakikada oyuna giren Arjantinli yetenek Erik Lamela, 33'te muhteşem bir rabona vuruşuyla takımını öne geçirdi. Arsenal'in Norveçli yıldızı Martin Ödegaard, 44'te skoru eşitleyen golü attı. Tecrübeli golcü Alexandre Lacazette, 64'te penaltıdan attığı golle Arsenal'in maçı 2-1 kazanmasını sağladı. Tottenham'ın tek golünü atan Lamela, 76. dakikada çift sarı kart sonrası takımını 10 kişi bıraktı.

Arsenal bu galibiyet sonrası puanını 41'e yükseltti ve 10. sırada yer alıyor. Tottenham ise 45 puanda kaldı ve 7. sırada.



