ÖZET | Arsenal - Tottenham maç sonucu: 2-1
İngiltere Premier Lig'de oynanan Kuzey Londra derbisinde 3 puanı kazanan taraf ev sahibi Arsenal oldu. Erik Lamela'nın muhteşem golüyle öne geçen Tottenham üstünlüğünü koruyamadı ve Arsenal, Martin Ödegaard ve Alexandre Lacazette'in golleriyle 90 dakikadan galibiyetle ayrılmayı başardı: 2-1.
Premier Lig'de üst sıralara yükselmek isteyen Londra'nın iki devi Arsenal ve Tottenham'ın kapışmasında, 3 puanı kazanan taraf Arsenal oldu.
Heung-Min Son'un sakatlanmasıyla 19. dakikada oyuna giren Arjantinli yetenek Erik Lamela, 33'te muhteşem bir rabona vuruşuyla takımını öne geçirdi. Arsenal'in Norveçli yıldızı Martin Ödegaard, 44'te skoru eşitleyen golü attı. Tecrübeli golcü Alexandre Lacazette, 64'te penaltıdan attığı golle Arsenal'in maçı 2-1 kazanmasını sağladı. Tottenham'ın tek golünü atan Lamela, 76. dakikada çift sarı kart sonrası takımını 10 kişi bıraktı.
Arsenal bu galibiyet sonrası puanını 41'e yükseltti ve 10. sırada yer alıyor. Tottenham ise 45 puanda kaldı ve 7. sırada.
https://www.instagram.com/p/CMaEcONgYs1/?igshid=1tdzt6r6zqb59