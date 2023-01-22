(ÖZET) Arsenal-Manchester United maç sonucu: 3-2

İngiltere Premier Ligi'nin 20. haftası dev bir maça sahne oldu. Lider Arsenal sahasında Manchester United'ı ağırladı. Karşılaşma adına yakışır nitelikte geçti, heyecan fırtınası yaşandı, 3 puan bir Londra'da kaldı, bir Manchester'a gitti ancak kazanan Arsenal oldu.

Weghorst 90 dakika sahada kaldı

Geçtiğimiz hafta sansasyonel bir şekilde Beşiktaş , Burnley, Manchester United üçgenindeki görüşmelerin ortasında kalan ve yoğun uğraşlar sonucunda Kara Kartal'dan, Kırmızı Şeytanlar'a giden Wout Weghorst'un 11'de başlayıp, 90 dakika sahada kaldığı mücadelenin gol perdesini Marcus Rashford açtı. Bu gole Lider'in yanıtı gecikmedi. Topçular 7 dakika sonra Eddie Nketiah'le beraberliği yakaladı. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

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Eddie Nketiah yıldızlaştı

İkinci devre hızlı başladı. 53'te Bukayo Saka sahneye çıktı, Arsenal'i 2-1 öne geçirdi. Bu kez ManU'nun cevabı çok geç olmadı, 59'da Lisandro Martinez bir kez daha skora dengeyi getirdi. Tam mücadele için 'Berabere bitti' düşüncesi hakim olurken 90. dakikada 23 yaşındaki yıldız Eddie Nketiah bir kez daha fileleri sarstı ve maçın skorunu belirledi: 3-2.

6 maç sonra...

Bu sonuçla Arsenal zorlu United engelini de geçerek yenilmezlik serisini 13 maça puanını da 50'ye yükselterek haftayı lider tamamlamayı garantiledi. Manchester ekibi ise 6 maç sonra yenildi ve 39 puanda kalarak ağır yara aldı. Mikel Arteta'nın Arsenal'inin zirve macerası alkış toplarken, Erik ten Hag'ın United'ının da inişli çıkışlı performansı kafalarda soru işareti yaratıyor.



