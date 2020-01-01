(ÖZET) Arsenal - Manchester United maç sonucu: 2-0

Yeni yılın ilk günü Premier Lig'de dev bir maça ev sahipliği yaptı. 21. hafta maçlarının oynandığı maçta Arsenal, Emirates'de Manchester United'ı konuk etti. Bu sezonu iki hayal kırıklığı yaratan takımın karşı karşıya geldiği mücadeleyi kazanan ev sahibi Arsenal oldu.

İngiltere'ye geldiği günden beri en iyi maçlarından birini çıkartan Nicolas Pepe'nin önderliğinde Arsenal sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Gunners'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Pepe ve 42. dakikada Sokratis attı. Manchester United'da ise Rashford ile Martial oldukça etkisiz bir görüntü çizdiler ve pozisyona girmekte dahi zorlandılar.

Bu galibiyet aynı zamanda çiçeği burnunda teknik direktör Mikel Arteta'nın Arsenal'in başındaki ilk 3 puanı oldu.

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil mücadelede özellikle ilk yarıdaki performansı ile dikkatleri üzerine çekti. Özil mücadelede 90 dakika boyunca forma giydi.

Alınan bu sonuçla Arsenal puanını 27'ye yükseltti ve 10. sıraya kadar çıktı. Manchester United ise 31 puanda kalarak 5 sırada yer aldı.