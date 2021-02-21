ÖZET | Arsenal - Manchester City maç sonucu: 0 - 1
Premier Lig'de son dönemde müthiş bir çıkış yakalayan Manchester City, Arsenal deplasmanında da 1-0 kazanmayı başardı. Premier Lig'de üst üste 13. kez, resmi maçlarda ise üst üste 18. kez kazanan Pep Guardiola'nın ekibi en yakın rakibi Leicester City'nin 10 puan önünde zirvede yer alıyor
İngiltere Premier Lig’de lider Manchester City, deplasmanda Arsenal’ı 1-0 mağlup etti. Şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Manchester City, ligin 25. haftasında Emirates Stadı’nda Arsenal’a konuk oldu.
Manchester ekibi, 2. dakikada Raheem Sterling’in attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Ligde üst üste 13. maçını kazanan Pep Guardiola’nın öğrencileri, 59 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergileyen Arsenal ise 34 puanla 10. sırada kaldı.
AA