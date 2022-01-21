(ÖZET) Arsenal - Liverpool maç sonucu: 0-2

İngiltere Lig Kupası Yarı Final rövanş mücadelesinde Arsenal ile Liverpool karşı karşıya geldi. İlk maçı 0-0'lık eşitlikle geçen eşleşmenin rövanşından 2-0'lık galibiyet ile ayrılan Liverpool, Arsenal'i eleyerek adını finale yazdırdı ve Chelsea'nin rakibi oldu.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 19. ve 79. dakikalarda Diogo Jota kaydetti. Arsenal'den Thomas Partey, 90. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte Arsenal'i eleyen Liverpool, İngiltere Lig Kupası Finali'nde Tottenham'ı eleyen Chelsea'nin rakibi oldu.



