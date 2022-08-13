(ÖZET) Arsenal-Leicester City maç sonucu: 4-2
İngiltere Premier Lig ikinci hafta maçında Arsenal, sahasında konuk ettiği Leicester City'yi 4-2 mağlup ederken Brezilyalı forvet Gabriel Jesus 2 gol ve 2 asistle yıldızlaştı. Arsenal'in diğer gollerini Xhaka ve Martinelli attı. Konuk ekip leciester City'de temsilcimiz Çağlar Söyüncü maçı yedek kulübesinde takip ederken goller Saliba (K.K) ve Maddison'dan geldi.
Premier Lig'in açılış maçında deplasmanda Crystal Palace'ı mağlup eden Arsenal, Leicester karşısında da şov yaptı.
Manchester City'den transfer edilen Gabriel Jesus ilk yarıda attığı iki golle takımını soyunma odasına 2-0 önde götürdü.
İkinci yarıda konuk ekip 53. dakikada Saliba'nın kendi kalesine attığı golle farkı bire indirdi. Bu golden iki dakika sonra Arsenal'de Xhaka sahneye çıktı ve skor 3-1 oldu.
74'te James Maddison sağ çaprazdan yaptığı vuruşla Ramsdale'i mağlup etti ve skor 3-2 oldu. Ancak Arsenal yine bu golden bir dakika sonra bu kez Martinelli ile farkı yeniden ikiye çıkardı: 4-2.
Kalan dakikalarda başka gol olmazken Gabriel Jesus 2 gol ve 2 asistle maçın yıldızı oldu.