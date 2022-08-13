(ÖZET) Arsenal-Leicester City maç sonucu: 4-2





Premier Lig'in açılış maçında deplasmanda Crystal Palace'ı mağlup eden Arsenal, Leicester karşısında da şov yaptı.

Manchester City'den transfer edilen Gabriel Jesus ilk yarıda attığı iki golle takımını soyunma odasına 2-0 önde götürdü.

İkinci yarıda konuk ekip 53. dakikada Saliba'nın kendi kalesine attığı golle farkı bire indirdi. Bu golden iki dakika sonra Arsenal'de Xhaka sahneye çıktı ve skor 3-1 oldu.

74'te James Maddison sağ çaprazdan yaptığı vuruşla Ramsdale'i mağlup etti ve skor 3-2 oldu. Ancak Arsenal yine bu golden bir dakika sonra bu kez Martinelli ile farkı yeniden ikiye çıkardı: 4-2.

Kalan dakikalarda başka gol olmazken Gabriel Jesus 2 gol ve 2 asistle maçın yıldızı oldu.