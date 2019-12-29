(ÖZET) Arsenal - Chelsea maç sonucu: 1-2

İngiltere Premier Lig'de dev maçta Arsenal ile Chelsea karşı karşıya geldi. Emirates'de oynanan derbi mücadelesinde kazananı son dakika golleri belirledi. Mücadelenin henüz 13. dakikasında Pierre Aubameyang ile skor üstünlüğünü eline geçiren Arsenal, maçın bitimine 10 dakika kala yıkıldı.

83'te Jorginho eşitliği getirirken, 87'de sahneye çıkan Tammy Abraham, skoru belirledi. 90 dakika Chelsea'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona ererken Maviler, 35 puana yükseldi ve 4. sıradaki yerini korudu.

Üst üste evinde 4. mağlubiyetini alan Arsenal ise 24 puanla 12. sırada kaldı.