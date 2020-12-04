ÖZET Arka Gdynia-Fenerbahçe Öznur Kablo maç sonucu: 70-80

Sarı-Lacivertliler, Euroleague’de koronavirüs nedeniyle fanus sistemiyle oynanan grup maçlarından ilk ikisini kazandı. İstanbul'un ev sahipliği yaptığı B Grubu'nda ilk bölümün açılışını USK Prag galibiyetiyle yapan Kanarya dün de Polonya temsilcisi Arka Gdynia'yı son çeyrekte yakaladığı fark ve Sabally'nin 23 sayılık performansıyla 80-70 mağlup etti, 2'de 2 yaptı. Devreyi 44-40 rakip takım üstün tamamlasa da ikinci yarıdaki oyunuyla ‘Potanın Kraliçeleri’ salondan galip ayrıldı. Fenerbahçe 3. maçında, dün USK Prag’a 80-79 Fransa temsilcisi ASVEL Feminin ile karşılaşacak. Metro Enerji Salonu’ndaki mücadele, bugün saat 17.00’de başlayıp FBTV'den naklen yayınlanacak.