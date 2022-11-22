ÖZET | Arjantin - Suudi Arabistan maç sonucu: 1-2

Messi ve arkadaşlarına şok! Arjantin 2022 Katar Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Suudi Arabistan'la karşılaştı. Arjantin maçın hemen başında 1-0 öne geçse de Suudi Arabistan büyük bir sürprizi imza atarak mücadeleyi 2-1 kazanmayı bildi.





Arjantin'in golünü 10. dakikada Messi atarken Suudi Arabistan'ın gollerini 48. dakikada Saleh Al Shehri ve 53. dakikada Salem Al Dawsari kaydetti.

Suudi Arabistan bu galibiyetle turnuvaya 3 puanla başlarken Arjantin'in puanı bulunmuyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakika | Messi ceza sahası içinde gole çok yaklaştı. Messi harika vurdu. Suudi Arabistan kalecisi Alowais gole izin vermedi.

GOOOOOL - 10. dakikada Messi Arjantin'i penaltı golü ile 1-0 öne geçirdi.

22. dakika | Messi savunma arkasına iyi sarktı ve topu ağlara gönderdi ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

28. dakika | Lautaro Martinez harika bir aşırtma vuruşla skoru 2-0'a getirdi. Bir kez daha ofsayt bayrağı kaldırıldı. VAR incelemesi sonrası gol iptal edildi.

35. dakika | Lautaro Martinez Messi'nin pasında savunma arkasına iyi indi topla buluştu ve gole çevirdi ancak bir kez daha ofsayt bayrağı kalktı.

45+3'te | Alfaraj sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Nawaf Alabid oyuna dahil oldu.

Maçın ilk yarısı Arjantin'in 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. İlk yarıda Arjantin yedi kez ofsayta kaldı.

İKİNCİ YARI BAŞLADI

GOOOOOL | 48. dakikada Messi'nin orta alanda kaybettiği top sonrası Suudi Arabistan Alshehri'nin golü ile durumu 1-1 yaptı.









GOOOOOL | 53. dakikada Suudi Arabistan'ın 10 numarası Aldawsari ceza sahasında muhteşem hareketlerle girdi. Topu ağlara gönderdi ve durumu 2-1 yaptı.

63. dakika | Arjantin beraberliğe çok yaklaştı. Tagliafico'nun vuruşunda kaleci Alowais topu kornere çeldi.

80. dakika | Arjantin ceza sahası dışından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Messi farklı şekilde dışarı gönderdi.

90+1. dakika | Arjantin Lautaro Martinez'le gole yaklaştı. Ancak Alowais harika bir kurtarışa imza attı.

Uzatma dakikalarında başka gol olmayınca Suudi Arabistan karşılaşmayı 2-1 kazanmayı bildi ve büyük bir sürprize imza attı.

Arjantin - Suudi Arabistan 11'ler

Arjantin: Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, Paredes, De Paul, Gomez, Messi, Di Maria, Lautaro Martinez

Suudi Arabistan: Alowais, Abdulhamid, Altambakti, Albulayhi, Alshahrani, Kanno, Almalki, Alfaraj, Albrikan, Aldawsari, Alshehri



