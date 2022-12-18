2022 Dünya Kupası Finali'nde Arjantin, 3-3 eşitlikle sona eren maçta Fransa'ya penaltılarda 4-2'lik üstünlük sağlayarak şampiyonluğa ulaştı. Arjantin, tarihindeki 3. Dünya Kupası zaferine ulaşırken Lionel Messi, eşsiz başarılarına bir yenisini ekleyerek kupa koleksiyonuna Dünya Kupası'nı da kattı.

Arjantin'in normal süredeki gollerini; 23. dakikada penaltıdan Lionel Messi ve 36. dakikada Angel Di Maria atarken Fransa; rakibine 80. dakikada penaltıdan Kylian Mbappe ve yine 81. dakikada Kylian Mbappe ile cevap vermişti. Uzatmalarda 108. dakikada Lionel Messi, takımını 3-2 öne geçirirken 118. dakikada Kylian Mbappe, penaltıdan durumu 3-3 yaparak bir kez daha skoru eşitlemişti. Penaltılarda Arjantinli oyuncular 4'te 4 yaparlarken Fransa, 4 penaltı vuruşundan 2'sini kaçırdı.

Arjantin'den Enzo Fernandez, 2022 Dünya Kupası'nın en iyi genç oyuncusu olurken Emiliano Martinez ise kupanın en iyi kalecisi seçildi. Fransa'dan Kylian Mbappe, 8 gol ile turnuvanın gol kralı oldu. Lionel Messi, turnuvanın en değerli oyuncusu olarak Altın Top Ödülü'nün de sahibi oldu. Dünya kupalarında toplamda iki Altın Top Ödülü kazanmayı başaran ilk oyuncu unvanını da elde etti.

Maçtan dakikalar

2022 Dünya Kupası'nın finalinde Fransa'ya karşı sahaya çıkan Lionel Messi, 26 maç ile Lothar Matthaus'u geride bırakarak Dünya Kupası tarihinde en çok maçta forma giyen oyuncu oldu.

5. dakikada Antoine Griezmann'ın pas hatası sonucu topu kazanan Julian Alvarez'ın bıraktığı topta Alexis Mac Allister'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruş Hugo Lloris'te kaldı.

8. dakikada Arjantin'de Angel Di Maria'nın soldan ortasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Rodrigo De Paul'un vuruşu Raphael Varane'a çarparak kornere gitti.

17. dakikada gelişen Arjantin atağında Lionel Messi'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Rodrigo De Paul, ceza sahası içinde yeniden Messi'yi görmek istedi. Messi'nin önünden geçen topa arka direkteki Angel Di Maria, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ve top üstten dışarı gitti.

20. dakikada Fransa'nın Antoine Griezmann ile ceza sahası sol çizgiden kullandığı serbest vuruşta Olivier Giroud, kafa vuruşunu yaptı ve top dışarı çıkarken maçın hakemi Szymon Marciniak, Fransız oyuncunun faul yaptığına karar verdi.

PENALTI | 21. dakikada Julian Alvarez'in pasında sol kanatta topla buluşan Angel Di Maria, Ousmane Dembele'den sıyrılarak ceza sahası içine girdi fakat Dembele'nin müdahalesi ile yerde kalınca maçın hakemi Szymon Marciniak, penaltı noktasını gösterdi.

Messi'den hata yok!

GOL | 23. dakikada Arjantin'de penaltı vuruşunu kullanan Lionel Messi, topu Hugo Lloris ile ayrı köşelere yollayarak takımını öne geçirdi: 1-0.

Lionel Messi; grup etabı, son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final ile bir Dünya Kupası'nın tüm aşamalarında gol atan ilk oyuncu oldu.

Müthiş atak golü getirdi!

GOL | 36. dakikada gelişen Fransa atağında topu kazanan Arjantin'de Alexis Mac Allister, kendi yarı sahasında Lionel Messi'yi gördü. Onun sağ kanada bıraktığı topla buluşan Julian Alvarez, bir kez daha Alexis Mac Allister ile topu buluşturdu. Mac Allister'ın pasında ise uzak direkte topla buluşan Angel Di Maria, farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

Didier Deschamps'dan iki değişiklik

41. dakikada Fransa'da Ousmane Dembele ve Olivier Giroud kenara gelirlerken Randal Kolo Muani ve Marcus Thuram oyuna girdiler.

45+8. dakikada Fransa'nın sağ kanattan Antoine Griezmann ile kullandığı serbest vuruşta arka direkte kimsenin dokunamadığı top auta gitti.

Arjantin, Fransa karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

46. dakikada Arjantin'de Enzo Fernandez'in savunma arkasına pasında uygun pozisyondaki Alexis Mac Allister, hareketlenmekte bir an geç kalında Hugo Lloris topu aldı.

49. dakikada Angel Di Maria'nın sol kanattan arka direğe yaptığı ortada Rodrigo De Paul'un gelişine şutu kaleci Hugo Lloris'te kaldı.

59. dakikada Angel Di Maria'nın savunma arasına pasına hareketlenen Julian Alvarez'in ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşu direk dibinden Hugo Lloris çıkardı.

60. dakikada Angel Di Maria'nın sol kanattan ceza alanı içerisine çevirdiği topta Rodrigo De Paul, topun üzerinden atladı ve arka direkte topla buluşan Lionel Messi'nin sağ ayakla yaptığı vuruş auta gitti.

64. dakikada Arjantin'de Angel Di Maria, alkışlarla kenara gelerek yerini Marcos Acuna'ya bıraktı.

68. dakikada Fransa'nın sol kanattan Antoine Griezmann ile kullandığı kornerde Randal Kolo Muani'nin kafa vuruşu auta gitti.

71. dakikada Fransa'da sol kanattan ceza sahasına yaklaşan Kylian Mbappe'nin sol çaprazdan yaptığı vuruş üstten dışarı gitti.

PENALTI | 79. dakikada Nicolas Otamendi'nin önünde topa dokunarak ceza sahası içine giren Randal Kolo Muani, Otomandi'nin müdahalesi ile yerde kaldı ve maçın hakemi Szymon Marciniak, penaltı noktasını gösterdi.

Mbappe kaçırmadı!

GOL | 80. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Kylian Mbappe, farkı 1'e indirdi: 2-1.

2 dakikada 2 gol!

GOL | 81. dakikada Marcus Thuram ile paslaşan Kylian Mbappe, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı sert vuruşla skoru eşitledi: 2-2.

90+4. dakikada Eduardo Camavinga'nın pasında Adrien Rabiot'nun ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunu Emiliano Martinez çıkardı. İkinci topta Cristian Romero, Fransız oyunculara vuruş şansı vermeden topu Martinez'e bıraktı.

90+7. dakikada Lionel Messi'nin kaleyi karşıdan gören pozisyonda ceza sahası dışından yaptığı vuruşu Hugo Lloris çıkardı.

Normal süre 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

93. dakikada Marcos Acuna'nın ortasını Raphael Varane uzaklaştırırken dönen topta Alexis Mac Allister'ın şutu auta gitti.

Upamecano gole izin vermedi!

105. dakikada Lionel Messi'nin pasında ceza sahası içinde uygun pozisyonda topla buluşan Lautaro Martinez'in şutuna son anda yatarak Dayot Upamecano müdahale etti. Dönen topta Gonzalo Montiel'in ceza sahası dışından şutu Raphael Varane'ın kafayla müdahalesi sonucunda kornere gitti.

105+1. dakikada savunma arkasına hareketlenen Lautaro Martinez'in uygun pozisyonda yaptığı vuruş, dışarı gitti.

Uzatmalarda ilk devre sona erdi.

107. dakikada Lionel Messi'nin sağ çaprazdan sol ayağıyla yaptığı vuruşu Hugo Lloris çıkardı.

Arjantin yeniden önde!

GOL | 108. dakikada Enzo Fernandez'in pasında Lautaro Martinez'in ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşu Hugo Lloris çıkarırken dönen topta Lionel Messi, topu ağlara gönderdi: 3-2.

PENALTI | 116. dakikada Kylian Mbappe'nin sol çaprazdan yaptığı vuruşta Gonzalo Montiel'in elle müdahalesi sonucunda maçın hakemi Szymon Marciniak, penaltı noktasını gösterdi.

Mbappe'den hat-trick!

GOL | 118. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Kylian Mbappe, bir kez daha skoru eşitledi: 3-3.

120. dakikada sol kanatta topla buluşan Kylian Mbappe'nin ortasında uygun pozisyondaki Randal Kolo Muani, topa kafayla dokunamadı ve Fransa öne geçme şansını kaçırdı.

Kolo Muani, galibiyeti kaçırdı!

120+3. dakikada savunma arkasına atılan topta kaleciyle karşı karşıya kalan Randal Kolo Muani'nin şutunu Emiliano Martinez çıkardı.

Karşılaşmada uzatma bölümü 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

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PENALTILAR

GOL | Kylian Mbappe | Arjantin 0-1 Fransa

GOL | Lionel Messi | Arjantin 1-1 Fransa

KAÇTI | Kingsley Coman | Arjantin 1-1 Fransa

GOL | Paulo Dybala | Arjantin 2-1 Fransa

KAÇTI | Aurelien Tchouameni | Arjantin 2-1 Fransa

GOL | Leandro Paredes | Arjantin 3-1 Fransa

GOL | Randal Kolo Muani | Arjantin 3-2 Fransa

GOL | Gonzalo Montiel | Arjantin 4-2 Fransa

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İki takımın maça başladıkları ilk 11'ler

Arjantin: Emi Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Enzo, Mac Allister, Di Maria, Messi, Alvarez.

Fransa: Lloris, Kounde, Varane, Upamecano, Theo, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Griezmann, Giroud, Mbappe.