(ÖZET) Arjantin - Estonya maç sonucu: 5-0

Finalissima'da İtalya'yı devirerek kupaya uzanan Arjantin, hazırlık maçında Estonya ile karşı karşıya geldi. Lionel Messi'nin yıldızlaştığı maçta Arjantin rakibini 5-0'lık skorla yenmeyi başardı.

5 golün tamamı Messi'den

Estadio El Sadar'da oynanan maça hızlı başlayan Arjantin, maçın 8. dakikasında Lionel Messi'nin penaltıdan bulduğu gol ile 1-0 öne geçti. İlk yarının sonlarına doğru 45. dakikada Messi farkı 2'ye çıkaran golü ağlara gönderdi. İlk yarı 2-0'lık Arjantin üstünlüğü ile geçilirken, 2. yarıda da Lionel Messi fırtınası vardı. 34 yaşındaki futbolcu, 47, 71 ve 76. dakikalarda bulduğu goller ile takımının maçtan 5-0'lık galibiyet ile ayrılmasında büyük rol oynadı.



