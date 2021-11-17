ÖZET | Arjantin - Brezilya maç sonucu: 0-0

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri dev bir maça sahne oldu. Lionel Messi önderliğindeki Arjantin, kupaya katılmayı garantileyen Brezilya'yı konuk etti.

Ev sahibi Arjantin, taraftarının da desteğiyle zaman zaman daha etkili bir oyun sergilemeye çalışırken, en önemli yıldızı Neymar'dan yoksun sahaya çıkan Brezilya, savunmada başarılı bir oyun ortaya koydu.

90 dakikada iki takım da sert bir futbol oynadı, hakemin de özellikle ilk yarıda sertliğe izin vermesiyle sık sık gergin anlar yaşandı ve oyun durdu.

Fazla net pozisyon olmayan maç 0-0 beraberlikle sona erdi, bu sonuçla Arjantin de Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi. Lider Brezilya 35, Arjantin 29 puanda bulunuyor.