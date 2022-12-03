2022 Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı yaşanıyor. Günün ikinci maçında Arjantin, Avustralya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Arjantin, ABD'yi geçen Hollanda ile çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.





Arjantin'i galibiyete taşıyan goller; 35. dakikada Lionel Messi ve 57. dakikada Julian Alvarez'den geldi. Avustralya'nın golü ise Craig Goodwin'in vuruşunda kendi kalesine Enzo Fernandez'den geldi.

Maçtan dakikalar

29. dakikada Avustralya'nın sol kanattan Riley McGree ile kullandığı kornerde Harry Souttar'ın kafa vuruşu Arjantin savunmasından döndü.

Messi sahnede!

GOL | 35. dakikada Nicolas Otamendi'nin ceza alanı içinde bıraktığı topta Lionel Messi, kalabalık Avustralya savunmasına rağmen ceza sahası içinde yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0.





Arjantin, Avustralya karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

50. dakikada Arjantin'de Rodrigo de Paul'un sağ kanattan yaptığı orta, savunmadan döndü ve sonrasında topu alan Alexis Mac Allister, ceza sahası dışındaki Lionel Messi'yi gördü. Messi'nin şutu savunmaya da çarparak hız kaybedip kaleci Mathew Ryan'da kaldı.

53. dakikada Nicolas Otamendi'nin geriye dönme çabasında pası kısa düştü. Mitchell Duke'un koşusuna rağmen kaleci Emiliano Martinez, son anda tehlikeyi uzaklaştırdı.

Büyük hata!

GOL | 57. dakikada savunmada paslaşan Avustralya'da kaleci Mathew Ryan, baskı sırasındaki geri pas sonrası iki Arjantinli oyuncudan sıyrılmaya çalıştı. Rodrigo de Paul'dan kurtulur gibi olsa da dar alanda topu kapan Julian Alvarez, farkı 2'ye çıkarmayı başardı: 2-0.

65. dakikada Lionel Messi, çalımlarla topu kendi yarı alanından rakip ceza sahasına kadar taşıdı. Julian Alvarez ile paslaşarak ceza sahası içine giren Lionel Messi'ye Avustralya savunması, son anda vuruş şansı vermeyerek topu kornere yolladı.

66. dakikada Lionel Messi'nin ceza sahası dışından şutu üstten auta gitti.

75. dakikada Jackson Irvine'in müdahalesi sonrası top sol kanattaki Nicolas Tagliafico'da kaldı. Ceza sahasına giren Arjantinli oyuncunun sol ayağıyla yaptığı vuruş auta gitti.

Sürpriz gol geldi!

GOL | 77. dakikada Avustralya'da Aziz Behich'in sol kanattan ortasını Arjantin savunması karşıladı. Sonrasında ceza sahası dışı sol çaprazdan Craig Goodwin'in vuruşu, Enzo Fernandez'e çarparak ağlara gitti: 2-1.

Aziz Behich gole çok yaklaştı!

81. dakikada Avustralya'da Aziz Behich, sol kanattan rakiplerinden tek tek sıyrılarak ceza alanı içine kadar girdi. Son olarak Nicolas Otamendi'den de sıyrılarak altı pasın üzerinde topu sağ ayağına çeken Aziz Behich, vuruşunu yaparken son anda Lisandro Martinez'in müdahalesi, topu kornere yolladı.

89. dakikada Avustralya'nın çıkarken kaybettiği top sonrası Lionel Messi, rakip ceza sahasına kadar gelip bomboş pozisyondaki Lautaro Martinez'i gördü. Martinez'in ceza sahası içi sol çaprazdan uygun pozisyonda yaptığı vuruş auta gitti.

Martinez yine atamadı!

90+3. dakikada yine Lionel Messi'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Lautaro Martinez'in vuruşu, kaleci Mathew Ryan'dan döndü.

90+3. dakikada bu kez Avustralya ceza sahası içinde Lionel Messi'nin sağ çaprazdan sol ayağıyla yaptığı vuruş auta gitti.

90+4. dakikada yine Lautaro Martinez, yine sol çaprazda yine Lionel Messi'nin pasında topla buluştu. Savunmaya da çarpan şutunu yine Mathew Ryan çıkardı. Dönen topta Lionel Messi'nin vuruşu auta gitti.

Büyük şans!

90+7. dakikada ceza sahası içine yapılan ortada Nicolas Tagliafico'dan kurtulan Garang Kuol'un karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşu Emiliano Martinez çıkardı.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Arjantin, mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

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İki takımın maça başladıkları 11'ler

Arjantin: Emiliano Martines, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Marcus Acuna, Rodrigo de Paul, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, Papu Gomez, Lionel Messi, Julian Alvarez

Yedekler: Franco Armani, Geronimo Rulli, Juan Foyth, Nicolas Tagliafico, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes, German Pezzella, Angel Di Maria, Exequiel Palacios, Angel Correa, Thiago Almada, Guido Rodriguez, Paulo Dybala, Lautaro Martinez, Lisandro Martinez

Avustralya: Mathew Ryan, Milos Degenek, Harry Souttar, Kye Rowles, Aziz Behich, Jackson Irvine, Aaron Mooy, Riley McGree, Keanu Baccus, Mathew Leckie, Mitchell Duke

Yedekler: Andrew Redmayne, Danny Vukovic, Nathaniel Atkinson, Fran Karacic, Marco Tilio, Bailey Wright, Jamie MacLaren, Ajdin Hrustic, Awer Mabil, Cameron Devlin, Thomas Deng, Garang Kuol, Craig Goodwin, Joel King, Jason Cummings