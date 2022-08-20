(ÖZET) Antalyaspor - Trabzonspor maç sonucu: 5-2

Süper Lig 'in 3. haftasında Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor , Nuri Şahin'in çalıştırdığı Antalyaspor'a konuk oldu. Kıran kırana bir mücadeleye sahne olan maçta Bordo-Mavili ekip 2-0 geriye düşmesine rağmen yeni transferi Enis Bardhi'nin golleriyle skoru 2-2'ye getirse de Antalyaspor sahadan 5-2 galip ayrıldı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla birlikte 6 puanda kalan Trabzonspor ligde ilk mağlubiyetini alırken, Antalyaspor ise 2. galibiyetine uzandı ve puanını 6'ya yükseltti.

Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleye etkili başlayan ev sahibi Antalyaspor, 14. dakikada Fenando'nun golüyle 1-0 öne geçti. 40. dakikada Akdeniz ekibi, Haji Wright'ın penaltıdan bulduğu gol ile skoru 2-0'a getirdi. 2-0 geriye düşmesinin ardından teknik direktör Abdullah Avcı'nın oyuncu değişiklikleri ile müdahale ettiği oyunda Trabzonspor, 45+5. dakikada yeni transfer Enis Bardhi'nin golüyle farkı 1'e indirdi. Mücadelede devreye Antalyaspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile girildi. 73. dakikada yeniden sahneye çıkan Enis Bardhi skora dengeyi getiren golü kaydetti. 81. dakikada Antalyaspor ise Gökdeniz Bayrakdar'ın golüyle yeniden öne geçmeyi başardı. 90+6. dakikada Gökdeniz Bayrakdar yeniden bir kez daha fileleri havalandırdı ve skoru 4-2'ye getirdi. 90+8. dakikada ise Akdeniz ekibi Haji Wright ile bir kez daha golü buldu ve farkı 3'e çıkardı. Antalyaspor sahadan 5-2 galip ayrıldı.

Maçtan dakikalar

7'| Antalyaspor, sağ kanattan etkili geldi. Fredy'nin ön direğe doğru yaptığı ortada Haji Wright topa dokundu. Kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen top direğin yanından auta çıktı.

12'| Trabzonspor'da Djaniny sağ kanattan ortasını yaptı. Kale önünde Cornelius topu vurmak istedi. Danimarkalı futbolcu topa dokunamadı.

İlk gol Antalyaspor'dan

GOL | Antalyaspor, 14. dakikada Fernando'nun golüyle 1-0 öne geçti. Hızlı gelişen Antalyaspor atağında Doğucan Haspolat'ın kaptırdığı topu ceza sahası dışında önünde bulan Fernando vuruşunda fileleri havalandırdı.

19'| Antalyaspor'da Fedor Kudryashov orta alanda rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Sağlık görevlileri futbolcunun tedavisi için oyun alanına girdi. Kudryashov'un tedavisi tamamlanmasının ardından maç kaldığı yerden devam etti.

25'| Trabzonspor'un sol taraftan Bakasetas' ile kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde vuruşunu yapan Cornelius'un şutunda kaleci Ruud Boffin'i gole izin vermedi.

32'| Trabzonspor'un sol çaprazdan kazandığı serbest vuruşta Dogucan Haspolat ceza sahasına ortaladı. Savunma topu uzaklaştırdı.

Antalyaspor penaltı kazandı

GOL | Antalyaspor, 39. dakikada penaltı kazandı. Hızlı gelişen Antalyaspor atağında Luiz Adriano'nun pasında Haji Wright Vitor Hugo'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Haji Wright fileleri havalandırdı.

Fark 1'e indi

GOL | Trabzonspor 45+4. dakikada yeni transferi Enis Bardhi'nin golüyle farkı 1'e indirdi. Hızlı gelişen Trabzonspor atağında Djaniny'nin sağdan içeriye çevirdiği top savunmaya çarpıp Cornelius'un önüne düştü. Danimarkalı futbolcu, pasında topu Enis Bardhi'ye bıraktı. Bardhi'nin vuruşunda top ağlarla buluştu.

İLK YARI SONUCU | Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

49'| Trabzonspor'da sol kanatta topla buluşan Trezeguet ceza sahası dışından kaleyi düşündü. Mısırlı futbolcunun şutunda top üstten auta gitti.

60'| Trabzonspor gole çok yaklaştı! Bartra'nın ceza sahası dışından sert vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü.

66'| Sağ kanattan Ghacha'nın içeriye ortaladığı topa Luiz Adriano istediği gibi vuramadı. Dönen topu Sam Larsson tamamlamak istedi. Top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

Trabzonspor eşitliği yakaladı

GOL | Trabzonspor, Enis Bardhi'nin 73. dakikadaki golüyle skoru 2-2'ye getirdi. Trezeguet'nin pasıyla yay üzerinde topla buluşan Enis Bardhi rakibinden sıyrılarak vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.

Antalyaspor yeniden önde

GOL | Antalyaspor, 81. dakikada Gökdeniz Bayrakdar'ın golüyle yeniden öne geçti. Hızlı gelişen Antalyaspor atağında Haji Wright'ın arka direğe gönderdiği top savunmaya çarpıp arka direkte bulunan Gokdeniz Bayrakdar'ın önüne düştü. Gökdeniz'in vuruşunda top ağlarla buluştu.

86'| Hızlı gelişen Antalyaspor atağında son çizgiye inen Bünyamin Balcı ceza sahası içine doğru ortasını yaptı. Trabzonspor savunmasında Bartra topu uzaklaştırdı.

GOL | Antalyaspor, 90+6. dakikada Gökdeniz Bayrakdar'ın golüyle skoru 4-2'ye getirdi. Antalyaspor atağında soldan topu alan Ghacha, boş pozisyondaki Gökdeniz'e bıraktı. Gökdeniz vuruşunda topu ağlarla buluşturdu.

GOL | 90+8. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Haji Wright maçın skorunu belirledi. Trabzonspor'un çıkarken kaptırdığı topta Hakan Özmert'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Haji Wright sol çaprazdan vuruşunu yaptı. Üst direğe çarpan top ağlarla buluştu.

MAÇ SONUCU | Antalyaspor sahadan 5-2 galip ayrıldı.

Antalyaspor - Trabzonspor 11'ler

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Güray, Fernando, Fredy, Sam Larsson, Ndao, Luiz Adriano, Haji Wright

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hugo, Denswil, Eren, Doğucan, Dorukhan, Bakasetas, Trezeguet, Djaniny, Cornelius