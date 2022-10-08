(ÖZET) Antalyaspor - Konyaspor maç sonucu: 1-1

Süper Lig 'in 9. haftasında Antalyaspor, sahasında Konyaspor 'u konuk etti. İki takımın mücadelesi 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Antalyaspor, 51. dakikada Fernando ile öne geçerken 90+6'da Francisco Calvo, Konyaspor'a beraberliği getirdi.

Bu sonuçla Antalyaspor, 4 haftalık mağlubiyet serisine son verse de galibiyet hasreti 5 maça çıkmış oldu. Konyaspor ise Calvo'nun uzatma dakikalarının son bölümünde gelen golüyle bu sezon 5 deplasman maçının 4'ünde kaybetmedi. Dış sahada 2 galibiyet, 2 beraberliği bulunan Konyaspor; sadece Galatasaray deplasmanında mağlup oldu.

Antalyaspor, 8. maçında ilk beraberliğini alarak puanını 7 yaparken Konyaspor ise 9. maçında 3. beraberliğini alarak 18 puana yükseldi.

Maçtan dakikalar

9. dakikada Antalyaspor'da sakatlanan Ndao'nun yerine Ghacha oyuna girdi.

24. dakikada sol kanattan son çizgiye inen Ghacha'nın yerden penaltı noktasına çıkardığı topa Wright hareketlendi, ancak son anda savunma araya girerek topu uzaklaştırdı.

30. dakikada Konyaspor'da sarı kart gören Calvo, Gaziantep FK maçı öncesi cezalı duruma düştü.

39. dakikada Antalyaspor'da ceza sahası içinde topla buluşan Wright'ın şutunda top üstten auta gitti.

42. dakikada Konyaspor'da topla birlikte ceza sahasına giren Soner'in rakibinden sıyrıldıktan sonra yerden sağ köşeye yaptığı vuruşta, kaleci Alperen son anda topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

49. dakikada Antalyaspor'da Fernando'nun ceza sahasından şutu üstten dışarı gitti.

50. dakikada Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içindeki Houssam Ghacha'nın kafa vuruşu yandan auta gitti.

GOL | 51. dakikada Antalyaspor'da Houssam Ghacha'nın vuruşu Konyaspor savunmasından dönerken ceza sahası dışında topla buluşan Fernando'nun sol ayakla yaptığı şık vuruş ağlara gitti: 1-0.

68. dakikada Konyaspor'un sol kanattan gelişen atağı sonrasında ceza sahası içinde topla buluşan Muhammet Demir'in kontrol sonrası röveşatası kaleci Alperen Uysal'da kaldı.

70. dakikada sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında Güray Vural'ın pasında topla buluşan ve sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Luiz Adriano'nun vuruşunu kaleci Ibrahim Sehic çıkardı.

74. dakikada Konyaspor'da sol kanattan yapılan ortada ön direkte topla buluşan Muhammet Demir, vuruşunu yapamadan Antalyaspor savunması topu uzaklaştırdı.

Calvo direğe takıldı!

81. dakikada Konyaspor'un sol kanattan kullandığı kornerde Francisco Calvo'nun kafa vuruşu üst direkten geri döndü.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Antalyaspor, sahadan 1-0'lık sonuçla galip ayrıldı.

GOL | 90+6. dakikada Antalyaspor kalecisi Alperen Uysal'dan seken topa çizgi üzerinde dokunan Francisco Calvo, Konyaspor'a beraberliği getirdi: 1-1.

Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

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STAT: Corendon Airlines Park Antalya

HAKEMLER: Mert Güzenge, Kerem Ersoy, Murat Tuğberk Curbay

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Alperen Uysal - Bünyamin Balcı, Ömer Toprak, Luyindama, Güray Vural, Fernando Martins, Ufuk Akyol, Ndao (Dk. 9 Ghacha), Sinan Gümüş (Dk. 71 Veysel Sarı), Luiz Adriano (Dk. 71 Gökdeniz Bayrakdar), Haji Wright (Dk. 85 Fredy).

KONYASPOR: Sehic - Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Bruno Paz (Dk. 59 Endri Çekici), Muric (Dk. 59 Michalak), Soner Dikmen (Dk. 67 Mame Diouf), Hadziahmetovic, Bytqi (Dk. 75 Oğulcan Ülgün), Muhammet Demir (Dk. 75 Ikpeazu).

GOLLER: Dk. 52 Fernando Martins (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 90+7 Calvo (Konyaspor)

SARI KARTLAR: Luiz Adriano, Sinan Gümüş, Fernando Martins (Fraport TAV Antalyaspor) - Calvo, Muric, Adil Demirbağ, Oğulcan Ülgün (Konyaspor)