ÖZET | Antalyaspor - Kayserispor maç sonucu: 2-0

Süper Lig'de 13. hafta mücadelesinde Antalyaspor Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. 37'de Amilton'un golüyle 1-0 öne geçen Ersun Yanal'ın öğrencileri, 40'ta Fredy'le skoru 2-0 yaptı ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi. İkinci yarıda ise Kayserispor'un Antalyaspor'a karşı attığı 2 gol VAR'dan döndü ve iptal edildi. 90 dakika 2-0 ev sahibinin üstünlüğüyle sona erdi. Kayserispor bu mağlubiyetle 8 haftalık kazanamama serisi elde etti. Antalyaspor ise 4 maçtır mağlup olmuyor. Antalyaspor ayrıca son 3 maçta kalesini gole kapattı.

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Antalyaspor - Kayserispor 11'ler...

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Nuri, Sam, Podolski, Kudriashov, Fredy, Jahovic, Amilton, Bünyamin, Veysel

Kayserispor: Doğan Alemdar, Aziz Behich, Kolovetsios, Sapunaru, Miguel Lopes, Kvrzic, Attamah, Fernandes, Lennon, Henrique, Alibec