ÖZET | Antalyaspor - Kayserispor maç sonucu: 1-1

Süper Lig 'de Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Antalyaspor, Hikmet Karaman yönetimindeki Kayserispor'u konuk etti. Genç teknik direktör Nuri Şahin yönetiminde büyük bir çıkış yakalayan ve son 6 maçtan üst üste galibiyetle ayrılan Akdeniz ekibi, bu kez kazanamadı. Antalyaspor - Kayserispor karşılaşması 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. İlk yarısı 0-0 biten maçta goller 2. yarıda geldi. Antalyaspor'un golünü Haji Wright (56'), Kayserispor'un golünü Joseph Attamah (52') attı. Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 51'e, Kayserispor ise 43'e yükseltti.









MAÇTAN DAKİKALAR

4’üncü dakikada Kayserispor savunmasının uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası dışında önünde bulan Hakan Özmert'in sert vuruşu kalenin sağından auta gitti.

10'uncu dakikada Fernando'nun pasında topu ceza alanı dışında önünde bulan Luiz Adriano'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

14'üncü dakikada Antalyaspor savunmasının uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Onur Bulut'un yerden sert ve düzgün vuruşu kaleci Boffin'in ellerinde kaldı.

40'ıncı dakikada gelişen Kayserispor atağında Ramazan Civelek'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Gavranovic'in plase vuruşu yan direğe çarparak dışarıya gitti.

52'nci dakikada Gavranovic'in pasıyla penaltı noktasında topla buluşan Kemen'in vuruşu Antalyasporlu Poli'den sekti. Boşta kalan meşin yuvarlağı önünde bulan Attamah sağ ayağıyla topu filelere yolladı: 0-1.

56'ncı dakikada Antalyaspor'da Güray Vural'ın verdiği pasla ceza alanı yayında topla buluşan Haji Wright'ın sol ayağıyla sağ köşeye doğru yaptığı sert şutta top filelerle buluştu: 1-1.

60'ıncı dakikada gelişen Kayserispor atağında altıpas içinde topla buluşan Gavranovic'in sol ayağıyla yaptığı vuruş kalenin yanından auta çıktı.

66'ncı dakikada Gavranovic'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Ramazan Civelek'in plase vuruşu az farkla auta gitti.

73'üncü dakikada Mustafa Pektemek, sağ kanattan getirdiği topu ceza alanı dışında bulunan Kemen'e verdi. Kemen'in köşeye doğru yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmaya da çarparak kornere çıktı.

87'nci dakikada Mustafa Pektemek, kaptığı topla ceza alanına kadar giderken pasını sağ çaprazda bulunan Emrah Başsan'a verdi. Emrah'ın sert vuruşunu kaleci Boffin kornere çeldi.

90'ıncı dakikada sağ kanattan ceza alanı içerisinde sıfıra kadar inen Bünyamin Balcı'nın pasında Ghacha'nın topuğuyla yaptığı vuruş yandan auta çıktı.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

ÇAKIR ALKIŞLANDI

Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) aldığı karar ile Süper Lig'de görev alan hakemler listesinden çıkartılan ancak Tahkim Kurulu'nun bu kararı bozmasının ardından düdük çalmasının önünde bir engel kalmayan Cüneyt Çakır, yeni MHK Başkanı Sabri Çelik ve ekibinin göreve gelmesiyle birlikte uzun sürenin ardından ilk kez bir maçta düdük çaldı. Son olarak 6 Mart tarihinde oynanan Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor maçında düdük çalan tecrübeli hakem Çakır ile yardımcıları Antalya Stadyumu'na çıktıkları esnada taraftarların alkışlı desteğini aldı. FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır ve yardımcıları da taraftara alkışla karşılık verdi.





STAT: Antalya

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Deniz Caner Özaral, Ali Tuna

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin - Floranus (Dk. 81 Ghacha), Kudryashov, Naldo, Güray Vural, Hakan Özmert (Dk. 21 Gökdeniz Bayrakdar), Fernando, Ndao (Dk. 21 Poli), Doğukan Sinik (Dk. 81 Bünyamin Balcı), Luiz Adriano, Haji Wright (Dk. 89 Fredy).

YUKATEL KAYSERİSPOR: Lung - Onur Bulut, Hosseini, Mert Çetin, Carole, Kemen (Dk. 76 Campanharo), Ramazan Civelek (Dk. 76 Emrah Başsan), Attamah, Bertolacci (Dk. 70 İbrahim Akdağ), Thiam (Dk. 89 Miguel Cardoso), Gavranovic (Dk. 70 Mustafa Pektemek)

GOLLER: Dk. 56 Haji Wright (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 52 Attamah (Yukatel Kayserispor)

SARI KART: Mert Çetin (Yukatel Kayserispor)

DHA