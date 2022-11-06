(ÖZET) Antalyaspor - Karagümrük maç sonucu: 4-2

Antalyaspor, Süper Lig 'in 13. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti, Corendon Airlines Park'ta oynanan ve Abdulkadir Bitigen'in yönettiği 90 dakikada 6 gol çıktı. 4. dakikada Ebrima Colley'le golü bulan Karagümrük, 19. dakikada Mbaye Diagne ile farkı 2'ye çıkardı.

Golün şokunu çabuk atlayan ev sahibi, 35. dakikada Haji Wright'la farkı 1'e indirdi. Oyun üstünlüğünü eline alan Akdeniz ekibi, 41. dakikada Güray Vural'la eşitliği yakaladı, 45+1. dakikada Veysel Sarı ile öne geçti.

84. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Güray, kendisinin 2., takımının ise 4. golünü atarak skoru belirledi. Sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrılan ve 3 maçlık seri yakalayan Nuri Şahin'in öğrencileri, 16 puanla 9. sıraya yerleşti. 6 maçta 5 mağlubiyet, 1 beraberlik almasının ardından muhteşem bir çıkış yakalayan Kırmızı Beyazlılar, Süper Lig'in 14. haftasında konuk olacağı Beşiktaş deplasmanında üst üste 4. galibiyetini almaya çalışacak.

2-0 öne geçtiği maçtan puansız ayrılan ve üst üste 2. mağlubiyetini alan Andrea Pirlo yönetimindeki Fatih Karagümrük ise 14. haftada ağırlayacağı Gaziantep FK karşısında kötü gidişata son vermenin peşinde olacak.

Maçtan dakikalar:

4. dakikada savunmanın arkasına sarkan Diagne'nin pası kaleye paralel olarak giderken, arka direkte topa yetişen Colley'in yaptığı vuruş ağlara gitti: 0-1.

8. dakikada defanstan atılan ara pasta Diagne tek dokunuşunda Kouassi topu önünde buldu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Kouassi'nin vuruşunu kaleci Alperen soluna yatarak iki hamlede kontrol ederek gole izin vermedi.

19. dakikada Karagümrük atağında sağ kanatta ceza alanına giren Colley'in pasında Diagne iki rakibini geçtikten sonra sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere yolladı: 0-2.

23. dakikada Colley'in pasında ceza alanı dışında topla buluşan Jimmy Durmaz'ın sol ayağıyla sert vuruşunu kaleci Alperen müthiş bir refleksle kurtardı. Boşta kalan topa Diagne vururken, hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

33. dakikada Ghacha ceza alanı dışına kadar sürüklediği topu Nakajima'ya verdi. Bu oyuncu da solunda duran Larsson'a aktarırken, yaptığı vuruşu kaleci Viviano iki hamlede kale çizgisinde kontrol etmeyi başardı.

35. dakikada Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan altıpas içerisine yaptığı ortaya iyi yükselen Haji Wright kafayla topu ağlara yolladı: 1-2.

41. dakikada Fernando'nun kullandığı köşe vuruşunda Karagümrük savunmasında Diagne topu uzaklaştırmak isterken Güray Vural ceza alanı dışında topu önünde buldu. Güray Vural'ın sol ayağıyla yaptığı sert vuruş uzak kale direğinin olduğu noktadan kaleci Viviano'nuyu geçerek ağlara gitti: 2-2.

45+2. dakikada sol kanattan kazanılan kornerde topun başına geçen Fernando'nun altıpas içerisine yaptığı ortaya iyi yükselen Veysel Sarı'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-2.

49. dakikada sağ kanattan gelişen Karagümrük atağında Colley'in altıpas içerisine ortasına Ozdoev topuğuyla şık bir vuruş yaparken meşin yuvarlak çok az farkla auta çıktı.

66. dakikada savunmada Kudryashov'un büyük hatasında kaleciyle karşı karşıya kalan Diagne'nin kaleciyi de çalımladıktan sonra yaptığı vuruş az farkla auta çıktı.

69. dakikada Ghacha'nın ceza alanı içerisi sağ kanattan ortasına Haji Wright'ın gelişine yaptığı vuruş yandan auta gitti.

82. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan ceza alanı içerisine yaptığı ortaya Diagne kafayı vururken meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.

83. dakikada Fernando'nun kullandığı köşe vuruşunda Karagümrük savunması topu uzaklaştırmak isterken Güray Vural meşin yuvarlağı önünde buldu. Güray Vural'ın ceza alanı dışından sol ayağıyla yaptığı sert vuruş Karagümrük savunmasına da çarparak ağlara gitti: 4-2.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Antalyaspor ile Karagümrük arasında oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-2 kazandı.

STAT: Corendon Airlines Park Antalya

HAKEMLER: Abdülkadir Bitigen, Serkan Çimen, Kamil Çetin

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Alperen Uysal - Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Luyindama (Dk. 26 Ghacha), Kudryashov, Güray Vural, Fernando (Dk. 87 Soner Aydoğdu), Ufuk Akyol, Nakajima (Dk. 87 Mehmedi), Larsson (Dk. 68 Luiz Adriano), Haji Wright (Dk. 87 Gökdeniz Bayrakdar)

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano - Biraschi (Dk. 89 Salih Dursun), Rayyan, Dresevic, Caner, Jimmy Durmaz, Ozdoev (Dk. 68 Kerim Frei), Shukurov, Kouassi (Dk. 89 Levent Mercan), Colley, Diagne

GOLLER: Dk. 35 Haji Wright, Dk. 41 ve Dk. 84 Güray Vural, Dk. 45+2 Veysel Sarı (Antalyaspor), Dk. 4 Colley, Dk. 19 Diagne (Fatih Karagümrük)

SARI KARTLAR: Soner Aydoğdu (Antalyaspor), Viviano, Shukurov, Ozdoev (Fatih Karagümrük)