ÖZET Antalyaspor - Göztepe maç sonucu: 1-1

Süper Lig 'in ilk haftasında Antalyaspor ile Göztepe karşılaştı. Antalyaspor ilk yarıda Fredy ile öne geçerken Göztepe 90. dakikada Arslanagiç'in golüyle 1 puanı kurtardı.

Maçtan önemli dakikalar:

Antalyaspor-Göztepe maçı başladı.

28. dakikada Ghacha'nın sağ kanattan pasında ceza sahası dışında topla buluşan Fredy'in şutunda top, üstten auta çıktı.

31. dakikada Fredy'in pas verdiği Ghacha, ceza sahasında Berkan Emir'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi.

32. dakikada penaltı atışını kullanan Fredy, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

Az sayıda taraftarın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında tribünlerden takip ettiği karşılaşmanın ilk yarısı, Akdeniz ekibinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Öte yandan, seremonide, Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketlerinde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Ayrıca mücadele öncesinde, Antalya Stadı'ndaki dijital ekranlara, orman yangınları ve sel felaketlerine ilişkin, "Acılarımızdan daha güçlü çıkacağız. Geçmiş olsun Türkiyem" yazısı yansıtıldı.

90+2. dakikada Berkan Emir'in sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşla ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Arslanagic, kafa şutuyla topu filelere gönderdi: 1-1.

90+3. dakikada Naldo'nun ceza sahası içinde topa elle müdahale ettiğini düşünen hakem Yasin Kol, penaltı noktasını işaret etti. VAR odasından gelen uyarıyla kararını düzelten hakem Kol, Naldo'nun elle müdahalesinin ceza sahası dışında olduğuna işaret ederek, Göztepe lehine serbest vuruş verdi.

Mücadele, 1-1 sonuçlandı.

Takım kadroları

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Nuri (K), Wright, Güray, Mukairu, Poli, Fredy, Ghacha, Bünyamin, Veysel

Göztepe: İrfan Can, Murat, Dino, Atınç, Berkan, Obinna, Soner, Cherif, Halil (K), Tijanic, Jahovic



