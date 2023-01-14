ÖZET | Antalyaspor-Giresunspor: 2-2 maç özeti

Spor Toto Süper Lig 'in 19. haftasında Antalyaspor sahasında Giresunspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleye hızlı başladı.





Devre arası transfer döneminin açılmasıyla takıma İngiliz ekibi Hull City'den kiralık olarak geri dönen Doğukan Sinik harika bir gole imza attı.

Doğukan, geri dönüşünün ardından çıktığı ilk maçta gol atmayı başardı.

GİRESUNSPOR CEVABI SAINZ İLE VERDİ

Karşılaşmada dakikalar 40'ı gösterirken konuk ekipte Borja Sainz, kaleci Alperen'in hatasında topla buluştu. Sainz'in sert vuruşunda top filelere gitti. Takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.

ANTALYASPOR'DA DOĞUKAN ŞOKU

Doğukan Sinik, uzun yıllar Antalyaspor forması giydikten sonra İngiltere Championship ekibi Hull City'e transfer olmuştu.





Devre arasında Akdeniz ekibine geri dönen 23 yaşındaki oyuncu maçın başına attığı golle taraftarlara büyük sevinç yaşattı.

Karşılaşmanın 57. dakikasında ise, Doğukan bir sakatlık yaşadı. Bir süre kendisine deneyen genç oyuncu oyuna devam edemedi ve yerini Nakajima'ya bıraktı.

ANTALYASPOR BİR KEZ DAHA ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmanın 59. dakikasında ev sahibi ekibin Brezilyalı yıldızı Luiz Adriano attığı golle takımını bir kez daha öne geçirdi.

FERNANDO ATILDI

Antalyaspor'un orta alanda en iyi isimlerinden biri olan Fernando, rakibine yaptığı faul sonrasında kırmızı kartla direk oyun dışında kaldı.

GİRESUNSPOR BİR KEZ DAHA DÖNDÜ

Mücadelenin 79. dakikasında Alper Uludağ'ın ortasında Riad Bajic topu kafayla filelere gönderdi ve skora bir kez daha denge getirdi.





Kalan dakikalarda başka gol olmayınca takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

ÖNEMLİ ANLAR

GOL | Dördüncü dakikada Doğukan Sinik'in soldan içeriye kat ederek yaptığı sert vuruşta top köşeden filelere gitti: 1-0.

GOL | 40. dakikada Giresunspor, Borja Sainz'in attığı golle beraberliği yakaladı: 1-1.

İlk yarı sona erdi.

İkinci yarı başladı.

GOL | 59. dakikada Antalyaspor, Luiz Adriano'nun attığı golle bir kez daha öne geçti: 2-1.

KIRMIZI KART | Antalyaspor'da Fernando 61. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

GOL | 79. dakikada Giresunspor, Riad Bajic'in kafa vuruşundan attığı golle yeniden beraberliği sağladı: 2-2.

Karşılaşma sona erdi.

Antalyaspor-Giresunspor 11'ler:

Antalyaspor: Alperen, Bünyamin, Fernando, Adriano, Güray, Ufuk, Larsson, Ömer, Doğukan, Sinan, Veysel.

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Meija, Campuzano, Kuwas, Serginho, Sainz, Bajic.