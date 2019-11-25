(ÖZET) Antalyaspor-Gaziantep FK maç sonucu: 1-1

Antalyaspor yeni teknik direktörü Stjepan Tomas ile Süper Lig’deki ilk maçına çıktı. Akdeniz ekibi, 12. haftanın kapanış maçında Gaziantep FK'yı konuk etti. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Antalyaspor, Süper Lig’de 11 hafta sonunda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi alarak 15’inci sırada yer aldı. Kötü gidişatın ardından Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile yollarını ayıran güney ekibi Stjepan Tomas ile anlaşma sağladı. Yeni teknik adamı ile Kırmızı Beyazlı ekip sahadan bir puanla ayrıldı. Sumudica'nın ekibi ise maçta 1-0 öne geçmesine rağmen özellikle maçın son bölümünde üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldılar.

Maçtan dakikalar

7. dakikada Hakan Özmert’in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Amilton’un sert şutu savunmaya çarparak kornere gitti.

10. dakikada ceza sahası dışından Güray Vural’ın sert şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti.

23. dakikada Hakan Özmert’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Amilton’un sert şutu az farkla üstten auta çıktı.

28. dakikada Furkan Soyalp’ın pasında ceza alanı solunda topla buluşan Güray Vural’ın ortasında Twumasi topu kontrol etti. Twumasi’nin sert şutu savunmada Bahadır Öztürk’e çarptıktan sonra üst direkten sonra kornere çıktı.

30. dakikada ceza alanı içine topla giren Mukaıru’nun sert şutunu kaleci ayaklarıyla kornere çeldi.

37. dakikada kullanılan korner atışında Antalyaspor defansı topu uzaklaştıramadı. Ceza sahası içinde Twumasi’nin pasında topla buluşan Djilobodji’nin şutu ağlara gitti. 0-1

51. dakikada Hakan Özmert'in sağ kanattan ortasında Papy Djilobodji'nin kafayla uzaklaştırmak istediği top ceza alanı solunda Tarık Çamdal'a geldi. Tarık Çamdal, sağ ayağıyla gelişine vuruşunu yaptı ancak top üstten auta gitti.

66. dakikada Aatif Chahechouhe'nun sağ kanattan yerden yaptığı ortaya Gustavo Blanco ön direkte vuruşunu yaptı ancak top yandan auta çıktı.

73. dakikada sol kanattan hareketlenen Serdar Özkan yerden pasını Aatif Chahechouhe'ya çıkardı. Aatif Chahechouhe, ceza alanı içinden sol ayağıyla şutunu çekti ancak top yandan auta gitti.

84. dakikada Antalyaspor, Nazım Sangare'nin golüyle beraberliği yakaladı. Doğukan Sinik'in sol kanattan ortasında arka direğe çok iyi hareketlenen Nazım Sangare kafa vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturdu.

90+2. dakikada Serdar Özkan'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direğe aşırılan topa Charles Fernando açısı sıfır olmasına rağmen vuruşunu yaptı ancak top direğe çarparak auta çıktı.