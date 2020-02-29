(ÖZET) Antalyaspor - Fenerbahçe maç sonucu: 2-2

Geçen hafta Galatasaray'a evinde kaybeden Fenerbahçe, 24. hafta maçında Antalyaspor'a konuk oldu. Son 4 maçta sadece 1 puan alabilen Fenerbahçe, Antalya deplasmanında yeni bir sayfa açmak için mücadele etti. Fenerbahçe'nin krizden çıkmak için galibiyetten başka sonuca tahammülü yoktu fakat işler yolunda gitmedi.

Ersun Yanal'ın cezası nedeniyle takımının başında yer almadığı maçta Fenerbahçe, 35'te Vedat Muriç ile golü buldu. İlk yarı Sarı Lacivertli ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona ererken, ikinci yarı Fenerbahçe için kabus gibi geçti.

52'de Amilton'un golüyle eşitliği yakalayan Akdeniz ekibi, 57'de Hakan Özmert ile öne geçti. 90 dakika bu skorla sona erecek denilirken sahneye çıkan Zajc, 90+6'da topu ağlara gönderdi, mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından üst üste 5. maçtan da galibiyet çıkaramayan Fenerbahçe, 39 puanla 7. sırada kaldı ve şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. 26 puana yükselen Antalyaspor ise 11. sırada kaldı.





MAÇTAN DAKİKALAR:

2. dakikada Hakan Özmert’in sol taraftan kullandığı kornerde penaltı noktası üzerinde topla buluşan Veysel Sarı’nın şutunda meşin yuvarlak, kaleci Altay’da kaldı.

16. dakikada Fenerbahçe üst üste iki pozisyonda gole yaklaştı. Sol taraftan Kruse’nin ortasında arka direkte Mehmet Ekici topa kafayı vurdu. Kaleci Boffin’in müdahale ettiği topu savunmadaki Celustka çizgi üzerinden çıkardı. Altıpasın sağında topu yeniden önünde bulan Mehmet Ekici’nin boş pozisyonda vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

19. dakikada Antalyaspor önemli bir fırsattan sonuç alamadı. Bu dakikada Fenerbahçe savunmasının hatasında topu kontrol eden Amilton, ceza sahasına girdi ve kaleci Altay ile karşı karşıya kaldı. Amilton, Altay’ı çalımlamak istedi. Kalesini terk eden Altay, iki hamlede topu kontrol etti ve gole izin vermedi.

GOL | 35. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Mehmet Ekici’nin pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Ozan Tufan’ın ortasında kale önünde Muric, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe’nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Öte yandan Muric, attığı golün ardından tribüne koşarak asker selamı verdi. Fenerbahçeli diğer oyuncuların da asker selamına eşlik ettiği anlarda iki takım taraftarları, alkışlarla futbolculara destek verdi.

GOL | 52. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Podolski’nin sol kanattan ortasında topa iyi yükselen Amilton’un kafa vuruşunda top, kaleci Altay’ın solundan filelere gitti: 1-1.

GOL | 57. dakikada Antalyaspor öne geçti. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Podolski’nin yerden ortasında penaltı noktasından sert vuran Hakan Özmert, topu ağlarla buluşturdu: 2-1.

59. dakikada Amilton’un sağ kanattan yerden ortasında defansın arkasına sarkarak kaleci ile karşı karşı kalan Jahovic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. VAR kontrolü sonucu hakem pozisyonda ofsayt olduğunu işaret ederek golü geçersiz saydı.

74. dakikada Hasan Ali Kaldırım’ın sol kanattan ortasında uygun pozisyonda topa iyi yükselen Vedat Muric’in kafa vuruşunda top auta çıktı.

GOL | 90+6. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Ferdi Kadıoğlu’nun sağdan kullandığı serbest vuruşta, kale önünde iyi yükselen Zajc, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 2-2.

Karşılaşma, 2-2 beraberlikle sona erdi.

Öte yandan karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Antalyasporlu futbolcular ve teknik heyet hakeme itirazda bulundu. Kırmızı-beyazlı futbolcu Hakan Özmert, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. İtiraz nedeniyle yardımcı antrenör Şakir Özkayımoğlu’nu da hakem kırmızı kartla cezalandırdı.

STAT: Antalya

HAKEMLER: Ali Şansalan, Süleyman Özay, Candaş Elbil

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin - Bünyamin Balcı, Ndinga (Dk.64 Charles), Celustka, Kudriashov, Veysel Sarı, Hakan Özmert, Jahovic, Fredy, Amilton (Dk.77 Mukairu), Podolski (Dk.85 Chico)

FENERBAHÇE: Altay - Serdar Aziz, Nabil Dirar (Dk.66 Miha Zajc), Hasan Ali Kaldırım (Dk.85 Ferdi Kadıoğlu), Simon Falette, Jailson, Luiz Gustavo, Max Cruse, Mehmet Ekici, Ozan Tufan (Dk.89 Mevlüt Erdinç), Vedat Muriç

GOLLER: Dk.52 Amilton, Dk.57 Hakan Özmert (Fraport-TAV Antalyaspor) - Dk.35 Vedat Muriç, Dk.90+6 Miha Zajc (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Podolski, Jahovic, Fredy, Celustka (Antalyaspor) - Luiz Gustavo (Fenerbahçe)

KIRMIZI KART: Hakan Özmert, Yardımcı antrenör Şakir Özkayımoğlu (Bitiş düdüğünün ardından - Antalyaspor)



