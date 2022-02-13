ÖZET | Antalyaspor - Fatih Karagümrük maç sonucu: 3-0

Süper Lig 'in 25. haftasında Antalyaspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Ev sahibi Antalyaspor, Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Antalyaspor'u galibiyete götüren goller 17. dakikada Fernando, 30. dakikada Fedor Kudryashov ve 85. dakikada Admir Mehmedi'den geldi. Fernando ve Mehmedi'nin gollerinde asistleri Doğukan Sinik yaparken Kudryashov'un golünde ise etkili bir maç çıkaran yeni transfer Fernando asisti yapan isimdi.

Haftaya düşme hattında giren Antalyaspor, 8 maçlık galibiyet hasretini sonlandırarak 25. maçı sonunda 28 puana ulaştı ve düşme hattından çıkmayı başardı.

Deplasmanda üst üste 3. mağlubiyetini alan ve yine dış sahadaki galibiyet hasreti 4 maça çıkan Fatih Karagümrük ise 25 maç sonunda 33 puanda kaldı.

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Maçtan dakikalar

7. dakikada Antalyaspor'un sağ kanattan Fernando ile kullandığı kornerde Luiz Adriano'nun kafa vuruşu, Fatih Karagümrük kalecisi Emiliano Viviano'da kaldı.

14. dakikada Antalyaspor'da Fernando'nun sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içindeki Hakan Özmert'in bıraktığı topta Doğukan Sinik'in ceza sahası ön çizgisi üzerinden yaptığı vuruş, üstten auta gitti.

16. dakikada Fatih Karagümrük'te Kristijan Bistrovic'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Yann Karamoh'un vuruşu Fedor Kudryashov'un ayağına çarparak kornere gitti.

GOL | 17. dakikada Antalyaspor, savunmadan pasla çıkarken sol kanatta topla buluşan Doğukan Sinik, rakibinden sıyrılarak ceza sahasına girerken Fernando'yu gördü. Fernando, ceza sahası dışından şık bir vuruşla Antalyaspor'u Fatih Karagümrük karşısında öne geçirdi: 1-0.

18. dakikada Fatih Karagümrük'te Yann Karamoh'un pasıyla savunma arkasına sarkan Emre Mor'un sağ kanattan içeri çevirdiği topu savunma karşıladı.

19. dakikada devam eden atakta yine Yann Karamoh'un pasında topla buluşan Emre Mor'un Naldo'dan sıyrılarak ceza sahası ön çizgisinden çektiği şut, kaleci Diogo Sousa'da kaldı.

29. dakikada sağ kanattan gelişen Antalyaspor'da Alassane Ndao'nun içeri çevirdiği topa arka direkte Doğukan Sinik'ten önce son anda Salih Dursun dokundu ve top kornere gitti.

GOL | 30. dakikada ilk golün sahibi Fernando'nun ortasına güzel bir kafa vuruşu yapan Fedor Kudryashov, Antalyaspor adına farkı 2'ye çıkarmayı başardı: 2-0.

Antalya 3. gole çok yaklaştı!

33. dakikada Hakan Özmert'in uzun pasında Alassane Ndao ve Fredy savunma arkasına hareketlendiler. İki oyuncunun da bomboş olduğu pozisyonda öndeki Alassane Ndao'nun yaptığı kafa vuruşu üstten dışarı gitti.

41. dakikada Antalyaspor, savunmadan Fredy ile hızlı çıktı. Alassane Ndao ile paslaşarak ceza alanı içine giren Fredy'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşu kaleci Emiliano Viviano kurtardı. Dönen topta Alassane Ndao'nun aynı noktadan yaptığı vuruş da dışarı gitti.

Antalyaspor, Fatih Karagümrük karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

55. dakikada Caner Erkin'in pasında savunma arkasına hareketlenen Fabio Borini'nin sol çaprazdan yaptığı vuruş auta gitti.

76. dakikada Antalyaspor'da savunma arkasına atılan topa hareketlenen Doğukan Sinik, istediği gibi bir vuruş yapamadı ve top kaleci Emiliano Viviano'da kaldı.

83. dakikada Derrick Luckassen'in uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Yannis Salibur, ceza sahası içine girerek sağ çaprazdan sol ayakla vuruşunu yaparken top az farkla auta gitti.

GOL | 85. dakikada Antalyaspor, hızlı gelirken Admir Mehmedi, sol kanattaki Doğukan Sinik'i topla buluşturdu. Ceza sahası içinde Doğukan Sinik, tekrar içerideki Admir Mehmedi'yi gördü ve Mehmedi'nin dokunuşuyla fark 3'e çıktı: 3-0.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Antalyaspor, Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etmeyi başardı.

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STAT: Antalya

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Sousa - Bünyamin Balcı, Floranus, Naldo, Kudryashov, Hakan Özmert (Dk.70 Poli), Fernando, Ndao (Dk.61 Ghacha), Doğukan Sinik (Dk.89 Sinan Gümüş), Fredy (Dk.61 Admir Mehmedi), Luiz Adriano (Dk.70 Gökdeniz Bayrakdar)

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano - Salih Dursun, Luckassen, Zukanovic, Caner Erkin, Bistrovic (Dk.62 Levent Mercan), Biglia, Emre Mor (Dk.62 Ahmed Musa), Toure (Dk.46 Jimmy Durmaz), Karamoh (Dk.78 Salibur), Borini

GOLLER: Dk.17 Fernando, Dk.30 Kudryashov, Dk.85 Admir Mehmedi (Fraport TAV Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Admir Mehmedi (Fraport TAV Antalyaspor) - Bistrovic, Biglia, Viviano (VavaCars Fatih Karagümrük)