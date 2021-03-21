ÖZET | Antalyaspor-Erzurumspor maç sonucu: 3-1

Fraport TAV Antalyaspor, ligin 31'inci haftasında sahasında BB Erzurumspor ile karşılaştı. Hafta içi Türkiye Kupası Yarı finalinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup eden Antalyaspor sahasında Erzurumspor'u ligde ilk kez mağlup ederek, yeni bir yenilmezlik serisi yakalamak hedefinde msahaya çıktı. Erzurumspor ise alacağı 3 puan ile alt sıralardan kurtulmanın hesapları yapıyordu.

Maça da hızlı başlayan taraf Erzurumspor oldu ve ilk yarıyı Aatif'in golü ile 1-0 önde kapattı. Karşılaşmanın 2. yarısında ise Antalyaspor fırtınası esti. Ersun Yanal'ın öğrencileri etkili ataklarını gollerle süsleyince sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri Fredy, Gökdeniz ve Bünyamin attı.

Alınan bu sonuçla Antalyaspor puanını 39'a yükseltti. Erzurumspor ise 27 puanda kaldı.

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Maçtan dakikalar

Maçın ilk tehlikeli atağı 3. dakikada geldi. Erzurumspor atağında Emrah'ın savunma arkasına gönderdiği pasla buluşan Cenk Ahmet ceza alanında topla buluştu karşı karşya pozisyonda vuruşunda Ferhat ayaklarıyla müdahale ederek gole izin vermedi.

Mücadelenin 19. dakikasında Antalyaspor'un sol kanattan orta alana yakın bir noktadan Hakan'la ceza alanına doğru kullandığı serbest vuruşta top doğrudan auta gitti.

Zorunlu değişiklik

Karşılaşmanın 25. dakikasında Erzurumspor zorunlu bir değişiklik yaptı. Cenk Ahmet Şahin sakatlanınca yerine oyuna giren Novikovas oldu.

Dakikalar 27'yi gösterdiğinde hızlı gelişen Erzurumspor atağında Emrah soldan hareketlenen Bergdich'i gördü onun çizgiden ortaya çevirdiği topa El Kabir vurdu ancak top farklı şekilde auta gitti.

Maçın 28. dakikasında Erzurumspor yine tehlikeyi yaratan taraf oldu. Erzurumspor atağında ceza yayında topla buluşan El Kabir savunma arkasına hareketlenen Omolo'yu düşündü ancak defans ayak koyarak tehlikeyi önledi.

Bir değişiklik daha

Erzurumspor'a bir kötü haber de El Kabir'den geldi. Sedyeyle oyun alanını terk eden tecrübeli futbolcunun yerine Oltan Karakullukçu girdi. Böylece deplasman ekibi 2 oyuncu değişikliğini zorunluluktan dolayı yaptı.

Aatif gol perdesini açtı

GOL | Erzurumspor maçın 39. dakikasında Aatif'ın attığı golle skordaki eşitliği bozdu ve takımı lehine durumu 1-0'a getirdi. Novikovas'ın pasında sağ çaprazda ceza alanında topla buluşan Aatif vuruşunda topu ağlara gönderdi.

43. dakikada Antalyaspor atağında sağ kanatta topla buluşan Fredy'nin çevirdiği topa Podolski kafayı vurdu ancak etkisiz top auta gitti.

Maçın ilk yarısı Erzurumspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Fredy skora dengeyi getirdi

GOL | Karşılaşmanın 2. yarısında etkili olan Antalyaspor 54. dakikada skora dengeyi getirmeyi başardı. Akdeniz ekibinde Fredy sahneye çıktı ve skor 1-1'e geldi. Sağ kanattan gelişen Antalyaspor atağında Bünyamin'in ortasına Da Costa dokundu ancak top Fredy'nin önünde kaldı vuruşunda topu ağlara gönderdi.

62. dakikada gole yaklaşan taraf Erzurumspor oldu. Erzurumspor'un sol kanattan Emrah'la kullandığı kornerde ön direkte Boumal kafayı vurdu top az farkla yandan auta gitti.

Gökdeniz Bayrakdar'dan klas gol

GOL | Karşılaşmanın 66. dakikasında genç futbolcu Gökdeniz Bayrakdar sahneye çıktı ve takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıyan golü kaydetti. Podolski'nin savunma arkasına gönderdiği topla sağ çaprazda topla buluşan Gökdeniz vuruşunda topu ağlara gönderdi.

Bünyamin Balcı'dan güzel gol

GOL | Antalyaspor maçın 2. yarısında fırtına gibi esti. 70. dakikada sağ bek olarak görev yapan Bünyamin Balcı skoru 3-1'e getiren golü kaydetti. Veysel'in pasıyla sağ kanattan hareketlenen Bünyamin kendi topuyla ceza alanına girdi ortaya dönüp rakibinden kurtuldu vuruşunda topu ağlara gönderdi.

Mücadelenin 75. dakikasında Erzurumspor bu kez tehlikeli gelen taraf oldu. Erzurumspor atağında Obretan'ın savunma arkasına gönderdiği pasla ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Aatif'ın karşı karşıya pozisyonda şutunda Ferhat gole izin vermedi.

Dakikalar 80'i gösterdiğinde Antalyaspor atağında Sam ceza alanı dışından şansını denedi, köşeye giden topu son anda Szumski çelmeyi başardı.

89. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında Serdar'ın pasında sol çaprazda ceza alanında topla buluşan Orgill'in vuruşunda top az farkla auta gitti.

Maçın hakemi rkan Özdamar son düdüğü çaldı. Antalyaspor sahasında BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti.

Maçın 11'leri

Antalyaspor: Ferhat, Eren, Nuri, Podolski, Kudriashov, Fredy, Amilton, Gökdeniz, Bünyamin, Hakan, Veysel

Erzurumspor: Szumski, Butko, Da Costa, Leo, Bergdich, Omolo, Boumal, Cenk, Aatif, Emrah, El Kabir.

Fraport TAV Antalyaspor: 3 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1

Stat: Antalya

Hakemler: Erkan Özdamar, Erdinç Sezertam, Mustafa Sönmez

Fraport TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Eren Albayrak, Kudriashov, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Nuri Şahin, Amilton (Dk. 79 Serdar Gürler), Fredy, Hakan Özmert (Dk. 88 Doğukan Sinik), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 72 Sidney Sam), Podolski (Dk. 88 Orgill)???????

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Butko, Schwechlen, Bergdich, Da Costa, Omolo (Dk. 72 Obertan) , Boumal (Dk. 72 Osman Çelik), Aatıf, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 25 Novikovas), Emrah Başsan (Dk. 72 Rashani), El Kabir (Dk. 31 Oltan Karakullukçu)

Goller: Dk. 39 Aatıf (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 54 Fredy, Dk. 65 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 72 Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Butko, Dk. 79 Bergdich, Dk. 80 Osman Çelik (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 41 Hakan Özmert, Dk. 90 Veysel Sarı (Fraport TAV Antalyaspor)