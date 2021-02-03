(ÖZET) Antalyaspor - Beşiktaş maç sonucu: 1-1

Beşiktaş Antalya deplasmanında 1-1'lik skorla 2 puan kaybetti ve iki hafta üst üste kazanamamış oldu. Maça baskıyla başlayan Kartal, ilk yarıda pozisyon bulmakta zorlandı. Ender gelişen Antalyaspor atağında Eren Albayrak'ın ortasında Gökdeniz Bayrakdar kafayı çok güzel vurdu ve ilk yarıyı ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya rakip kaleyi abluka altına alarak başlayan Siyah Beyazlılar önemli pozisyonlardan yararlanamadı. 70'te Veysel Sarı'nın ikinci sarı karttan kırmızı gördüğü pozisyonda kullanılan serbest vuruşta Ghezzal'ın ortasına kafayı vuran Vida takımına beraberliği getirdi.

Maçın son bölümünü 10 kişi ve savunmada geçiren Antalyaspor Boffin'in kurtarışları başta olmak üzere iyi bir direnç gösterdi ve bir başka gole izin vermedi. Maç 1-1 bitti.





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Maçtan dakikalar...

BEŞİKTAŞ TEHLİKELİ GELDİ

7' Beşiktaş çok tehlikeli geldi. Rosier sağ kanattan hızla getirdiği topta, pasını Ljajic'e aktardı. Sırp oyuncunun ceza alanında cepheden şutunu Boffin çelmeyi başardı.

16' Aboubakar, Boffin ile karşı karşıya kalabileceği bir pozisyonda topa bastı ve pozisyonunu kaybetti.

18' Amilton, kontratakta hızla ecza alanına yöneldi ancak Nkoudou son anda savunmasına yardım ederek topu kornere attı.

ÇİZGİDEN ÇIKTI

28' Josef'in ara pasında Nkoudou sol çaprazdan ceza alanına girdi, Boffin'i çalımladı ancak çok çaprazda kaldığı için topu kaleye gönderemedi. Çizgiye paralel giden topu Antalyasor'da Naldo uzaklaştırdı.

36' Adem Ljajic'in uzaklardan frikiği üstten auta gitti.

38' Antalya savunmasının büyük hatasında Larin topu kaptı ancak ceza alanı dışından boş kaleye doğru gönderdiği topa son anda Boffin yetişti.

EREN'DEN GÜZEL ORTA, GÖKDENİZ'DEN GÜZEL GOL!

39' Eren Albayrak'ın sol kanattan ortasında ceza alanında boş kalan Gökdeniz Bayrakdar güzel bir kafa vuruşuyla golü attı ve Antalyaspor'u 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı 1-0 Antalyaspor üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

46' Josef de Souza'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top savunmadan geri geldi.

53' Atiba'nın ceza sahası dışından şutunu Boffin kornere çeldi.

54' Amilton sağ kanattan çok hızlı geldi Rosier son anda topu almayı başardı. Fransız oyuncudan kritik hamle...

SERGEN YALÇIN'DAN AYNI ANDA 3 DEĞİŞİKLİK!

57' Beşiktaş'ta Atiba, Ljajic ve N'Koudou çıktı, Oğuzhan, Mensah ve Ghezzal oyunda...

67' Nsakala'nın sol kanattan ortasında Larin kafayı vurdu, Boffin topu çıkarmayı başardı.

69' Mensah'ın ceza alanı dışından şutu yandan auta çıktı. Beşiktaş yükleniyor...

VEYSEL İKİNCİ SARI KARTTAN KIRMIZIYLA ATILDI!

70' Sol kanattan ceza alanına girmeye çalışan Larin ve Veysel Sarı arasındaki ikili mücadelenin ardından hakem Alper Ulusoy Beşiktaş lehine faul verdi ve rakibini engellediği gerekçesiyle Veysel Sarı'ya ikinci sarı kartı çıkardı. 30. dakikadan sarı kartı olan Veysel kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

VIDA'DAN NEFES ALDIRAN GOL!

73' Kırmızı kartın ardından kullanılan serbest vuruşta sol kanattan Ghezzal ortayı yaptı, Vida kafayı vurdu ve maça beraberliği getiren golü attı.

LARIN'İN KAFASI DİREKTEN DÖNDÜ

81' Sol kanattan yapılan ortada Larin'in kafa vuruşu direkten döndü.

7 dakikalık uzatmada Antalyaspor baskıya rağmen kalesinde önemli bir pozisyon görmedi ve maç 1-1 bitti.

İki talkımın ilk 11'leri:

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Eren, Nuri, Kudriashov, Fredy, Amilton, Imeri, Gökdeniz, Bünyamin, Veysel

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Ljajic, N'Koudou, Larin, Aboubakar







