(ÖZET) Antalyaspor-Başakşehir maç sonucu: 0-1

Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’de 22. haftanın kapanış maçında Antalyaspor’a konuk oldu. Mücadeleyi Abdullah Avcı'nın öğrencileri 1-0'lık skorla kazandı. Alınan bu sonuçla Başakşehir puanını 48'e yükseltirken, Antalyaspor 29 puanda kaldı. Akdeniz ekibi özellikle 2. yarıda rakibine karşı baskı kurdu. Ancak sonuca gidemeyince sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

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Turuncu lacivertli ekibin Fransız sol beki Gael Clichy sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Ev sahibi takımda ise sakatlığı süren Celustka müsabakada forma giyemedi. Antalyasporlu futbolcular sahaya üzerinde 'Türk Hava Kurumu 94 Yaşında' yazılı pankartla çıktı. Karşılaşmayı, Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan Rusya Milli Takım Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov da izledi.

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Maçtan dakikalar

18. dakikada Hakan Özmert'in ara pasıyla ceza alanına hareketlenen Amilton, sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Amilton’un sert şutunda meşin yuvarlak uzak kale direği dibinden az farkla auta çıktı.

29. dakikada Hakan Özmert’in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Salih’in kafa vuruşunda top, kaleci Mert’in kucağında kaldı.

GOL | 33. dakikada sol kanattan Visca’nın pasına hareketlenen İrfan Can, ceza sahası içerisinde şık topuk pasıyla Kurdiashov’u topla buluşturdu. Kudryashov'un bekletmeden hafif sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak Boffin'in yanından ağlarla buluştu. 0-1. Başakşehir'in yeni sol bek transferi Kudryashov, ilk maçında gol attı.

44. dakikada Visca, Robinho ile paslaştı ve ceza sahasına girdi. Şutunda seken topu Arda tamamlamak istedi ancak Boffin topu kontrol etti.

Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir'İn 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

57. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Hakan üst üste çalımlarla ceza sahasına topla girdi. Şutunda son anda Emre Belözoğlu müdahale etti.

70. dakikada Fredy, Doukara ile duvar pası yapmak isterken, Doukara pası savunma arkasına bekliyordu. Antalyaspor için önemli bir fırsat kaçtı.

78. dakikada Robinho sol kanattan ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya pozisyonda pasını Visca'ya verdi. Visca'nın zayıf vuruşunda Chico golü önledi.

81. dakikada ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Mossoro'nun bekletmeden kaleye gönderdiği şutu Yekta Kurtuluş çizgi üzerinden uzaklaştırmayı başardı.

Maçın ilk 11'leri...

Antalyaspor: Boffin, Nazım, Salih, Diego, Chico, Hakan Özmert, Charles, Fredy, Amilton, Doğukan, Mevlüt

Başakşehir: Mert, Caiçara, Mahmut, Serdar, Kudryashov, İrfan, Emre, Arda, Visca, Mossoro, Robinho