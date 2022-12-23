(ÖZET) Antalyaspor-Ankaragücü maç sonucu: 0-2

Süper Lig 'in 15. haftasında Antalyaspor sahasında Ankaragücü'nü konuk etti.
18. dakikada Luiz Adriano’nun sol kanatan ceza alanı içine ortasında müsait pozisyondaki Ghacha topa dokunamadı.
32. dakikada Luiz Adriano’nun pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Fernando’nun plase vuruşu kalecide kaldı.
44. dakikada savunmanın hatasında araya giren Luiz Adriano’nun ceza yayı üzerinden sert şutunu kaleci kontrol etti.
45+2. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Fernando'nun şutu sağ kale direğinin üst çaprazına çarparak oyun alanına döndü.
45+3. dakikada Ankaragücü'nde Radakovic, sarı kart gördü.
İlk yarı 0-0 golsüz eşitlikle sona erdi.
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57. dakikada sağ kanattan Emre Kılınç’ın köşe atışında ceza sahası içinde Yasin Güreler’in kafası yandan auta gitti.
63. dakikada Fernado’nun savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Luiz Adriano’nun gelişine vuruşu yan direğe çarparak auta çıktı.
64. dakikada Ankaragücü, Jese Rodriguez'in attığı golle 1-0 öne geçti. Sağ kanattan son çizgiye inen Malcuit, pasını kale çizgisi üzerindeki Jese’ye bıraktı, Jese'nin gelişine dokunuşu ağlarla buluştu.
73. dakikada Antalyaspor'da Luiz Adriano, sarı kart gördü.
81. dakikada Antalyaspor'da Fernando, sarı kart gördü.
86. dakikada Bünyamin Balcı’nın ceza alanı sağ çaprazından kale içine yerden gönderdiği topa Wright’ın gelişine sert vuruşu yandan auta gitti.
87. dakikada Ankaragücü'nde Bahadır Han Güngördü, sarı kart gördü.
90+11. dakikada Ankaragücü, Ali Sowe'un attığı golle farkı ikiye çıkarttı. Zahid'in pasıyla ceza sahasına giren Sowe, topu kalecinin solundan ağlarla buluşturdu.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Ankaragücü, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.