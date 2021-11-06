ÖZET | Antalyaspor - Altay maç sonucu: 1-0

Süper Lig 'in 12. haftasında Antalyaspor, sahasında Altay'ı konuk etti. Antalyaspor, 49. dakikada Mukairu'nun attığı golle rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor; ligde üst üste ikinci, Türkiye Kupası da dahil olmak üzere resmi maçlarda ise üst üste üçüncü galibiyetini elde etti. Altay'ın ise ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Antalyaspor, 12. maçlar sonunda 15 puana ulaşırken Altay ise 16 puanda kaldı.

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Maçtan dakikalar

Lis'ten aynı pozisyonda 3 kurtarış!

2. dakikada Bahadır'ın uzun pasında savunma arkasına sarkan Doğukan, çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalırken ceza sahası içinden yaptığı vuruşu Lis çıkardı. Dönen topa Mukairu, penaltı noktası üzerinde vururken yine Lis başarılı oldu. Bu kez o kurtarış sonrası ceza sahası dışından Fredy, şansını denerken Lis yine topu çıkarmayı başardı.

8. dakikada Amilton'un sol kanada açtığı topta ceza sahası içinde Güray'ın orta şut karışımı vuruşu kaleci Lis'te kaldı.

9. dakikada Antalyaspor'da sağ kanatta bomboş durumdaki Bünyamin'e sol kanattan şık bir pas gelse de genç oyuncu topu kontrol edemedi.

12. dakika Kappel’in kullandığı kornerde arka direkteki İbrahim Öztürk’in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

15. dakikada Fredy, sol kanattan kullandığı kornerde topu direk kaleye gönderdi, meşin yuvarlak direkten döndü.

33. dakikada Thiam’ın getirdiği topu ceza sahası dışında kontrol eden Bamba, yerden sert vurdu. Kaleci Boffin topu iki hamlede kontrol etti.

39. dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Güray Vural’ın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Bünyamin’in şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

44. dakikada Veysel'in geri pasında Boffin'in pas denemesi kısa düşerken Pinares'in dar açıdan gelişine vuruşu yan ağlarda kaldı.

Antalyaspor - Altay maçının ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

GOL | 49. dakikada Antalyaspor'da ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Paul Mukairu, rakiplerinden tek tek sıyrılarak ceza sahasına girdi ve çaprazdan yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0.

57. dakikada Antalyaspor'da Amilton, topu sağ kanattaki Bünyamin ile buluşturdu. Bünyamin, ceza sahasına girdikten sonra topu tekrar Amilton'a atarken Brezilyalı oyuncu iki rakibinden sıyrılıp kaleci ile karşı karşıya kaldı fakat Lis, topu çıkarmayı başardı.

66. dakikada gelişen Altay atağında sol kanattan ceza sahasına giren Bamba, topu ceza sahası yayındaki Pinares’e çıkardı. Pinares’in sert şutunda kaleci Boffin iki hamlede topun sahibi oldu.

86. dakikada sağ kanatta çizgiye yakın yerde kazanılan serbest vuruşta Pinares, topu direkt kaleye gönderdi. Kaleci Boffin topu son anda çeldi.

87. dakikada gelişen Antalyaspor kontra atağında Ghacha kaleci Lis ile karşı karşıya kaldı. Ghacha’nın şutunda kaleci Lis gole izin vermedi.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Antalyaspor, rakibi Altay'ı 1-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig | Fraport TAV Antalyaspor: 1 - Altay: 0

Stat: Antalya

Hakemler: Mert Güzenge, Serkan Ok, Samet Çavuş

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk (Dk. 90 2 Milosevic) , Kudriashov, Bünyamin Balcı, Doğukan Sinik (Dk. 78 Eren Albayrak), Güray Vural (Dk. 90 3 Ersin Zehir), Fredy, Ufuk Akyol, Amilton (Dk. 70 Ghacha), Mukairu (Dk. 70 Gökdeniz)

Altay: Lis, Aka (Dk. 60 Thaciano), Kappel (Dk. 75 Björkander), Bamba, Poko, Pinares (Dk. 88 Rayan), Thiam, İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya (Dk. 60 Kazımcan Karataş), Erhan Çelenk (Dk. 60 Paixao), Cebrail Karayel

Goller: Dk. 49 Mukairu (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Thiam, Dk. 82 Thaciano, Dk. 90 3 İbrahim Öztürk (Altay), Dk. 86 Fredy (Antalyaspor)