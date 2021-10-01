(ÖZET) Antalyaspor-Adana Demirspor maç sonucu: 1-2

Süper Lig 'in 8. haftasında Antalyaspor, Adana Demirspor'u konuk etti. Ligin inişli çıkışlı takımlarından biri olan Kırmızı-Beyazlılar, formda Adana Demirspor'a diş geçiremedi. Mücadele karşılıklı ataklarla başlasa da 42'de Adana Demirspor'un süperstarı Mario Balotelli sahneye çıktı. İtalyan forvetin golüyle soyunma odasına 1-0 öne giren Mavi Şimşekler, 59'da bu üstünlüğünü kaybetti. Antalyaspor'da Bünyamin Balcı takımına beraberliği getiren sayıyı kaydetti. Bu dakikadan sonra iki takım da galibiyet için yüklenirken, aranan golü Adana Demirspor Matias Vargas ile buldu. Uzaklardan, kaleci Boffin'i avlayan yıldız oyuncu, Adana Demirspor'a zorlu maçta 3 puanı getirdi.

Bu sonuçla üst üste ikinci galibiyetini alan Adana Demir yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı ve puanını 12'ye yükseltti. Antalyaspor ise 8 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Antalyaspor - Adana Demirspor maçı başladı.

22' Maçın en ciddi pozisyonu bu dakikada geldi. Adana Demir atağında Balotelli ceza sahası içindeki Yunus'u gördü. sol çaprazda topla buluşan genç futbolcunun şutu üstten auta gitti.

27' Vargas'ın ceza sahasının sağından çektiği şutta top ağlarla buluşmak üzereydi fakat Veysel meşin yuvarlağı son anda çizgiden çıkardı.

GOL

42' Adana Demirspor, Mario Balotelli'nin golüyle 1-0 öne geçti. Yunus Akgün sağ kanattan ortaladı, Veysel Sarı kafasıyla topu sektirdi, Balotelli rakibinin markajından kurtulup, vurdu ve 1-0.

45' Antalyaspor'da Crivelli ceza sahası dışından şutu üstten dışarı çıktı.

İlk yarı sona erdi.

İkinci yarı başladı.

GOL

58' Sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında Güray Vural vurdu, top direkten Bünyamin Balcı'nın önüne düştü. Bünyamin boş kaleye vurdu ve skora beraberliği getirdi.

59' Ceza yayı üzerinden şansını deneyen Crivelli'nin sert şutunda kaleci Ferhat başarılı.

GOL İPTAL

67' Balotelli'nin pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşup, bekletmeten vuruşunu yapan Bjarnason, fileleri sarstı ancak ofsayt nedeniyle gol geçersiz sayıldı.

72' Fredy'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ghacha, vuruşunu yaptı, Ferhat yine başarılı..

GOL

80' Vargas kaleyi cepheden gören yerden sert vurdu ve Adana Demirspor'u bir kez daha öne geçirdi.

90' Sağ çaprazdan kullanılan frikikte Güray etkili bir şut çıkardı ancak top yandan az farkla auta gitti.

90+5' ..Ve maç sona erdi. Adana Demirspor, Antalya deplasmanında 2-1 kazandı.