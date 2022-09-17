(ÖZET) Antalyaspor - Adana Demirspor maç sonucu: 0-3

Süper Lig 'in 7. hafta mücadelesinde son haftalarda istediği sonuçları alamayan Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor, sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. 3 kırmızım kartın çıktığı mücadeleden Vincenzo Montela'nın çalıştırdığı Adana Demirspor 3-0'lık galibiyet ile ayrıldı ve 3 puanı elde etti.

Antalyaspor'un ev sahipliğinde oynanan maç adeta golle başladı. Konuk ekip Adana Demirspor mücadelenin ilk dakikası içerisinde Belhanda'nın golüyle 1-0 öne geçti. 8. dakikada Antalyaspor, Soner Aydoğdu'nun kırmızı kart görmesi ile sahada 10 kişi kaldı. 40. dakikada ise bu sefer Adana Demirspor sahada 10 kişi kaldı. Rakitskiy, bariz gol şansını engellediği gerekçesi ile direkt kırmızı kart gördü. İlk yarı 1-0'lık Adana Demirspor üstünlüğü ile geçilirken, 61. dakikada Antalyaspor'da Nakajima oyuna girmesinden yalnızca 2 dakika sonra kırmızı kart gördü ve Antalya ekibi 9 kişi kaldı. Rakibinin sahada eksik olmasını değerlendirmek isteyen Adana Demirspor 75. dakikada Guldbransen'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. 84. dakikada sahneye çıkan Assombalonga ise maçın sonucunu belirledi.

Antalyaspor galibiyete hasret

Bu sonuçla birlikte üst üste 4. mağlubiyetini alan Antalyaspor 6 puanda kaldı. Son 4 maçından 3 galibiyet çıkartan Adana Demirspor ise 16 puana yükseldi.

Maçtan dakikalar

GOL | Adana Demirspor, Belhanda'nın henüz maçın ilk dakikasında kaydettiği gol ile 1-0 öne geçti. Ceza sahası içerisinde Kudryashov'un pasında araya giren Yusuf Sarı pasını Belhanda'ya aktardı. Belhanda penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta fileleri havalandırdı.

Antalyaspor 10 kişi

Kırmızı kart | Antalyaspor'da Soner Aydoğdu, Emre Akbaba'ya sert müdahalesi sonrasında 8. dakikada direkt olarak kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İlk olarak sarı kart gösteren maçın hakemi Ali Palabıyık, VAR tavsiyesi ile pozisyonu izledi ve kararını değiştirerek kırmızı kart gösterdi.

Gol VAR'dan döndü

27'| Adana Demirspor, Henry Onyekuru ile fileleri havalandırdı. Gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt sebebiyle iptal edildi.

35'| Adana Demirspor'un hücumunda Yusuf Sarı, ceza sahası dışından şutunu gönderdi. Kaleci Boffin, topu çıkarmayı başardı.

Adana Demirspor da 10 kişi

Kırmızı kart | Adana Demirspor'da Rakitskiy, 40. dakikada kırmızı kart gördü. Hızlı gelişen Antalyaspor atağında Wright'a kayarak müdahalede bulunan Rakitskiy, bariz gol şansını engellediği gerekçesi ile direkt kırmızı kart gördü.

İLK YARI SONUCU | Karşılaşmanın ilk yarısı Adana Demirspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi.

48'| Antalyaspor'da Bünyamin Balcı, ceza sahası dışından vuruşunu yaptı. Kaleci Ertaç topu kornere çeldi.

Bir kırmızı kart daha

61'| Antalyaspor sahada 9 kişi kaldı. Nakajima, 61. dakikada kırmızı kart gördü. 59. dakikada oyuna giren Nakajima Svensson'a kayarak yaptığı müdahale sonrası ilk olarak sarı kart gördü. Maçın hakemi pozisyonu VAR'da inceledikten sonra Japon oyuncuya direkt kırmızı kart gösterdi.

GOL | Adana Demirspor, 75. dakikada Guldbransen'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. Svensson'un pasıyla savunma arkasına sarkan Guldbransen, ceza sahası içerisinden şutunu gönderdi ve topu filelerle buluşturdu.

GOL | Adana Demirspor, 84. dakikada Assombalonga ile skoru 3-0'a getirdi. Adana Demirspor yarı alanında sol kanatta topu kontrol eden Assombalonga, hızla rakip yarı alana geçerek ceza sahasına girdi ve vuruşunda topu ağlara gönderdi.

MAÇ SONUCU | Karşılaşma Adana Demirspor'un 3-0'lık galibiyeti ile sona erdi.

Antalyaspor - Adana Demirspor 11'ler

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriyashov, Güray, Fredy, Soner, Ndao, Luiz Adriano, Ghacha, Haji Wright

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Rakitskiy, Rodrigues, Gökhan İnler, Ndiaye, Emre Akbaba, Yusuf, Belhanda, Onyekuru